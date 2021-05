Juventus: una stagione da dimenticare, ora ripartire subito

La stagione 2020/21 ha coronato l’Inter campione d’Italia, ma per la Juventus questa annata è stata un vero e proprio fallimento. La squadra di Andrea Pirlo deve cercare in queste ultime partite di ottenere più punti possibili per centrare la qualificazione in Champions League.

La stagione che ha visto l’Inter diventare campione d’Italia ha messo fine al dominio da parte della Juventus, durato ben nove anni. Non solo Pirlo, sul banco degli imputati sono finiti anche Pavel Nedved e Fabio Paratici. Pirlo si gioca tutto nelle ultime partite, le ombre di Allegri, Gasperini, Simone Inzaghi e Zinedine Zidane si fanno sempre più ingombranti.

La squadra di Andrea Pirlo ha disputato forse la più brutta delle ultime dieci stagioni, non dando mai prova di superiorità rispetto alle avversarie. Pirlo è ancora sotto esame in queste ultime partite di campionato, c’è da ottenere il posto in Champions League e, se non dovesse centrarlo, ci sono già pronti i possibili sostituti per la panchina.

Il primo obiettivo si chiama Massimiliano Allegri, l’ex tecnico che sarebbe disposto a tornare per rimettersi in gioco, poi ci sono i profili di Zidane, Gasperini e Simone Inzaghi. Non solo la panchina è a rischio in casa Juventus, anche il ruolo di Fabio Parataci e di Pavel Nedved, infatti, non è così saldo dopo i numerosi errori commessi e in estate potrebbe esserci un clamoroso ribaltone.

Si fanno sempre più insistenti le voci di un testa a testa tra Allegri e Zidane in vista della prossima stagione. A questo punto, le opportunità che Pirlo possa restare al comando della Juventus sono ridotte ai minimi termini. Neanche l’eventuale vittoria in Coppa Italia contro l’Atalanta cambierebbe gli scenari per la panchina bianconera qualora non dovesse arrivare la qualificazione alla prossima Champions.

Con l’approdo di José Mourinho sulla panchina della Roma, ci sono ancora liberi Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri, con quest’ultimo che pare essere l’indiziato numero uno per prendere il posto di Andrea Pirlo nella prossima stagione. Tutto dipenderà da come finirà il campionato.

Incerto è anche il futuro di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese potrebbe cambiare aria in estate: su di lui ci sono diverse squadre tra cui il Manchester United, mentre sembra improbabile un suo ritorno in Spagna al Real Madrid. Lo stesso Paulo Dybala non ha ancora trovato l’intesa per il rinnovo e questo sta complicando i piani della Juventus.