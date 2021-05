Juventus: Paratici verso l’addio, al suo posto Cherubini

Queste ultime settimane saranno decisive, in casa bianconera, per il futuro in panchina di Andrea Pirlo e del suo staff, ma anche la dirigenza è sotto esame. Tra i nomi caldi della dirigenza in scadenza c’è anche quello del Direttore Generale Fabio Paratici. Dopo 9 scudetti di fila e un’annata quasi disastrosa, Agnelli potrebbe ricercare un cambio di rotta anche dagli uomini della dirigenza.

Il valore della rosa della Juventus non rispecchia per niente l’andamento di quest’anno tra campionato e la prematura uscita dalla Champions League. Un allenatore sicuramente givoane e inesperto, e molto spesso non ha ricevuto il 100% da alcuni dei suoi giocatori. In una situazione simile, qualsiasi società si interrogherebbe anche su possibili cambi dirigenziali.

Sulla scrivania di Agnelli c’è anche il rinnovo di Paratici il quale sembrerebbe il primo indiziato a lasciare la Continassa. Il Dg non si sta comportando come il classico dirigente prossimo all’addio. Infatti, Paratici sta già curando i rinnovi di tutti i calciatori in scadenza e le continue riunioni con altri dirigenti e agenti per trattare nuovi calciatori per la prossima finestra di mercato.

Questo comportamento rispecchia la professionalità del dirigente, legato alla Juventus da ben 11 con il quale ha collezionato quasi un decennio di vittorie e capace di portare in bianconero calciatori del calibro di Pogba, Cristiano Ronaldo e De Light. Agnelli conosce benissimo l’attaccamento al club del suo direttore, ma da uomo di sport sa anche che i cicli non finiscono solo per le squadra, ma anche per i dirigenti.

In questa direzione sembra aver preso piede l’ipotesi che porta il nome di Federico Cherubini, uomo fidato di Paratici e Football Director della Juventus. Salvo ripensamenti e rinnovo all’attuale Dg, o ritorni clamorosi come quello di Beppe Marotta, Cherubini sembrerebbe a tutti gli effetti il sostituto ideale nella dirigenza juventina.