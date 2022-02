C’è apprensione nel mondo del calcio italiano e soprattutto tra i tifosi e la società della Juventus FC, in quanto in queste ore si è diffusa la notizia del ricovero in ospedale di Giuseppe Furino, 76 il prossimo luglio e bandiera dei bianconeri negli anni ’70 e ’80. L’uomo avrebbe avuto una emorragia cerebrale e per questo è stato trasportato in gravi condizioni presso la Stroke Unit dell’ospedale di Moncalieri, vicino Torino. Furino è stato capitano della Juventus e con la squadra torinese ha vinto 8 scudetti.

Secondo i medici che lo hanno in cura le condizioni di Furino sono stabili pur nella loro gravità. La notizia del suo ricovero è confermata anche da fonti sanitarie. Per adesso non ci dovrebbe essere un intervento chirurgico sull’uomo. La sua situazione di salute viene costantemente monitorata dai medici dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri. In questi mesi, a marzo 2021 precisamente, l’ex calciatore bianconero aveva dovuto affrontare anche il decesso della moglie morta di Covid-19.

Il dolore per la malattia

Dopo aver appreso della positività della moglie, che ha contratto purtroppo il Covid in forma grave, Furino pronunciò parole di profondo dolore parlando con la stampa. “Mi sento in colpa, l’ho portato io in casa e ho contagiato tutti, questo è il mio senso di colpa infinito. Sono confuso, è successo così in fretta, la situazione è precipitata e ci ha contagiato tutti” – queste erano state le sue parole.

Al momento non è dato sapere che cosa abbia provocato l’emorragia cerebrale a Furino. Questo saranno sicuramente i medici a stabilirlo nelle prossime ore. Anche la società Juventus FC ha appreso la notizia in questione. Tutto il mondo dello sport adesso si è stretto attorno alla sua famiglia.

Quando nella sua famiglia si diffuse il contagio da Covid, proprio la moglie di Furino fu l’unica a finire in ospedale, a Chieri, per problemi dovuti alla saturazione dell’ossigeno. Alla stampa Furino ha raccontato anche i momenti del ricovero: da allora infatti non rivide più sua moglie. Nelle prossime ore si conosceranno ulteriori informazioni sulle sue condizioni di salute.