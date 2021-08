Juventus il punto sul mercato, fumata grigia per Locatelli

La Juventus è ancora alla ricerca di due centrocampisti, I nomi che si sono fatti in questi ultimi giorni , sono quelli di Locatelli e Pjanic. Il primo manca l’accordo con il Sassuolo, dato che il giocatore vuole solo restare in Italia rifiutando tutte le altre destinazioni.

L’altro obiettivo in casa Juventus per il centrocampo, è Miralem Pjanic, il bosniaco non ci penserebbe due volte a tornare a Torino, dove ritroverebbe Massimiliano Allegri e i vecchi compagni. Il problema però, riguarda l’ingaggio, il Barcellona libererebbe a zero il giocatore ma lui percepisce otto milioni cifra troppo per le casse bianconeri.

Dybala dovrebbe rinnovare fino al 2025 oggi ci sarà l’incontro decisivo. L’attaccante argentino con Allegri diventerebbe l’uomo fondamentale per il progetto bianconero, cercando di riprendersi la rivincita dopo la scorsa stagione molto deludente.

Coloro che potrebbero partire in casa Juventus invece, sono almeno tre. Uno su tutti è Ramsey, il gallese infatti potrebbe andare in Premier anche se sembra che voglia restare per giocarsi il posto, da titolare. L’altro indiziato a cambiare aria dovrebbe essere Rabiot.

Ancora incerto il futuro di Cristiano Ronaldo, il campione portoghese infatti, non ha ancora deciso se restare a Torino. Se dovesse partire, la Juventus avrebbe già individuato come sostuirlo, si sono fatti i nomi di Gabriel Jesus, Icardi, Vlahovic,Kean e Griezmann. Com Ronaldo invece, l’attacco verrà composto da Chiesa, Dybala e Morata. Kaio Jorge il primo arrivato darà spazio a Morata, dato i numerosi impegni previsti per la prossima stagione. L’amichevole contro l’Atalanta, sarà un buon test che permetterà ad Allegri, di capire a che punto si trova la squadra a pochi giorni dall’inizio del nuovo campionato dove vedràvi bianconeri cercare di tornare a vincere fin da subito, dopo l’anno deludente con Pirlo in panchina.