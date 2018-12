Juventus campione d’inverno con due giornate d’anticipo, è questo il verdetto del 17° turno del campionato italiano. Prima partita della giornata che vede la Lazio travolgere 3-1 uno spuntato Cagliari senza il suo goleador Pavoletti, in una sfida dove la squadra biancoceleste ritrova il gol di Milinkovic-Savic e la presenza in mezzo al campo di Lucas Leiva nei minuti finali, scavalcando il Milan e issandosi al quarto posto.

Proprio la squadra di San Siro, anche per colpa delle innumerevoli assenze tra cui quelle del duo di centrocampo Bakayoko-Kessie, alle 15 perde in casa contro la Fiorentina grazie al gol di Federico Chiesa dalla distanza, aggravando la crisi della squadra di Gattuso, che però viene appoggiato dalla dirigenza.

Allo stesso orario Empoli e Sampdoria davano spettacolo al Castellani con 6 gol e 2 annullati (uno per parte). Il Genoa stende l’atalanta in casa regalando i primi 3 punti dell’era Prandelli. Il Napoli segue la corsa della Juventus grazie a un colpo di testa di Raul Albiol che stende la Spal al San Paolo e segna la quarta vittoria di fila. Sassuolo e Torino non si fanno del male e pareggiano 1 a 1 portando a casa un punto che non fa male ma non aiuta nessuno. Alla Dacia Arena invece la squadra di Nicola pareggia tra i fischi dei tifosi contro un Frosinone che ottiene un punto d’oro nella corsa salvezza.

Altri 2 pareggi nelle gare delle 18 tra Inter-Chievo e Parma-Bologna; la prima sfida vede l’Inter all’arrembaggio con un Chievo organizzato e pronto a ripartite, ma la superiorità nerazzurra viene ripagata al 39′, quando Perisic trova la via della rete su assist di D’Ambrosio, ma si fa riacciuffare dall’eterno Pellissier al 91′ con un pregevole pallonetto che scavalca Handanovic. Nel derby emiliano, invece, Parma e Bologna non riescono a pungersi e finisce senza reti.

La giornata si conclude con il raggiungimento dei 49 punti di una Juventus schiacciasassi in campionato contro una Roma senza idee negli ultimi 20 metri, con Schick ancora spento e Robin Olsen in serata di grazia.