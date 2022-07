Juventus, come potrebbe giocare nella prossima stagione con Di Maria e Pogba

Ascolta questo articolo

La Juventus assieme all’ Inter in questo momento sembrerebbe essere la squadra più attiva sul mercato, i bianconeri dopo gli arrivi di Di Maria e Pogba cercano di chiudere con la Roma per Zaniolo. L’ intesa con il giocatore è stata trovata, manca solo da mettersi d’accordo con il club giallorosso. La prima offerta della Juventus è stata di 15 milioni più 35-40 per il riscatto in modo da poter raggiungere, i 50 milioni.

In bilico il futuro di De Ligt, il difensore olandese non sembrerebbe intenzionato a accettare la proposta di rinnovo e potrebbe cambiare aria. Su di lui in questi ultimi giorni il Bayern Monaco, avrebbe superato il Chelsea offrendo una cifra di 60 milioni più 10 di bonus, secco no da parte della Juventus, per iniziare a trattare, la dirigenza juventina vorrebbe almeno 80-90 milioni.

Gli eventuali sostituti dovrebbero essere Koulibaly del Napoli e Bremer del Torino, più facile arrivare al secondo piuttosto che al primo. Si valutano anche altre piste ovvero quelle di Gabriel dell’ Arsenal e Milenkovic della Fiorentina. Sulle corsie esterne fatta per Cambiaso il terzino effettuerà le visite mediche.

Si cerca anche di avviare uno scambio con il Psg, Allegri vorrebbe un regista, Paredes potrebbe essere il profilo giusto, in Francia gradirebbero volentieri il ritorno di Kean. Arnautovic pare essere l’ uomo ideale per fare il vice-Vlahovic, l’ attaccante austriaco avrebbe tutte le caratteristiche tecniche per poter fare rifiatare Vlahovic.

Andiamo a vedere come potrebbe giocare la Juventus, nella prossima stagione: Sczesney, Cuadrado, De Ligt/Koulibaly, Danilo, Locatelli, Pogba, Zaniolo, Chiesa, Vlahovic, Di Maria. In attesa del ritorno di Chiesa dall’ infortunio, toccherà a Vlahovic guidare l’ attacco, a centrocampo dato la partenza di Paulo Dybala, Pogba diventerà il nuovo leader indiscusso della squadra. I tifosi bianconeri sono stanchi di aspettare, dopo due anni senza avere alzato al cielo alcun trofeo bisognerà tornare a vincere almeno in Italia.