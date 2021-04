Juventus, Andrea Pirlo: "Non contento della mia annata"

Sono parole piene di rammarico quelle di Andrea Pirlo al termine della gara esterna con la Fiorentina, terminata con il risultato di 1 a 1, dopo essere stati in svantaggio. Parole che arrivano dopo la conferma della sua panchina da Fabio Paratici, conferma che vacillerebbe senza qualificazione alla prossima Champions League.

E’ lo stesso Pirlo a fare un passo indietro e a recitare un mea culpa rispetto a qualche settimana fa, quando si diede un 6 per la prima stagione di allenatore. “Le aspettative iniziali erano diverse non ritengo di aver svolto il lavoro come volevo e non volevano tutti. Rispetto alle prospettive iniziali non sono contento e non credo neanche la società”

La partita con la Fiorentina ha fatto perdere la pazienza un po a tutti, tifosi e dirigenza. La Juventus vista in campo domenica è una squadra senza una reale identità di gioco, senza aggressività e che non riesce ad imporsi su avversari che negli anni scorsi sarebbero stati superati senza troppi problemi.

“Dopo l’infortunio di ieri di Danilo abbiamo cambiato, abbiamo provato a metterci con i tre dietro e gli esterni più alti con due giocatori tra le linee come Ramsey e Dybala: non ha funzionato e all’intervallo abbiamo messo Morata, che avevamo tenuto dalla panchina per dare un cambio di passo durante la partita. Ma dovevamo affrontarla in un altro modo. Coi tre dietro non è andata bene perché avevamo provato una cosa e ne abbiamo fatta una diversa, poi abbiamo impostato come abbiamo fatto durante l’anno ed è andata un po’ meglio. Abbiamo sbagliato a interpretarla, dovevamo cercare di più la profondità diretta contro la loro linea alta e aggressiva, l’abbiamo fatto di più nel secondo tempo e abbiamo visto il risultato”.

Intanto la Juventus è scivolata in quarta posizione, superata anche dall’Atalanta la quale si è presa di prepotenza la seconda piazza. Le inseguitrici, però, non sembrano volersi dare per vinte e i bianconeri dovranno guardarsi le spalle dal Napoli staccato solo di 3 punti.