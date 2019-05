Juventus, Allegri si rifiuta di firmare l’autografo a un bambino

Nelle ultime ore è diventato virale il video che vede come protagonisti l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri e un giovanissimo tifoso senza nome. Il filmato è stato registrato con uno smartphone in occasione della partita di campionato Juventus – Fiorentina giocata all’Allianz Stadium pochi giorni fa.

Qualcuno presente in tribuna, forse per caso o forse no, è riuscito a immortalare una scena a cui i detrattori dell’allenatore toscano non vedevano l’ora di assistere. Un bambino, mentre risuona l’inno della Serie A, si avvicina al mister dei bianconeri con un foglio di carta e una penna.

La sua speranza è quella di ricevere un autografo dell’allenatore di quella che – si presume – è la sua squadra del cuore. Ma ciò non avviene. Allegri nemmeno guarda in faccia il piccolo supporter e fa un cenno di diniego con il capo.

Il bambino, senza insistere, va via e torna al suo posto in tribuna, pochi scalini più sopra. Non è chiaro il motivo per cui l’allenatore si sia rifiutato di dedicare pochi istanti del suo tempo al giovane tifoso. Difficile pensare che fosse troppo concentrato per badarvi, dato che la partita nemmeno era cominciata.

Probabilmente non voleva disturbi di nessun tipo e non si è preoccupato del fatto che ad incassare quel “niente autografi” fosse un bambino di circa dieci anni che come tutti i suoi coetanei è un’anima innocente.

Quel che è certo è che da quando il video è stato postato sui social, le reazioni sono state praticamente tutte identiche, di condanna verso quel rifiuto. Se il tifoso fosse stato un maggiorenne, il discorso sarebbe stato totalmente diverso.

Ma, si sa, quando ci sono di mezzo i bambini siamo tutti un po’ più sensibili. Ecco perché Allegri, che dopo la lite con Daniele Adani di pochi giorni fa aveva visto aumentare il numero delle persone che provano antipatia nei suoi confronti, vede la sua immagine ancora di più rovinata.