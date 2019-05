Jurgen Klopp, da perdente ad eroe d’Europa

È passato meno di un anno ed il Liverpool in Europa continua a stupire. La rimonta 4-0 contro il Barcellona ad Anfield ha un nome: “Jurgen“. Il suo capolavoro si è sviluppato su 180 minuti, partendo da un ko immeritato al Camp Nou, fino alla partita perfetta davanti ai propri tifosi. Questione di gioco e di filosofia, di tattica e di tecnica, ma anche di mentalità perchè il tecnico tedesco ci crede sempre fino in fondo.

C’entrano il cuore, l’anima, l’empatia che ha creato nel suo gruppo di giocatori. Il Liverpool rischiava di concludere una fantastica stagione senza vincere nulla, mentre ora è ad un passo dalla conquista della coppa europea più ambita, la Champions League.

I Reds sono il riflesso della sua personalità, non mollano mai, hanno uno spirito battagliero, ogni giocatore dà tutto. E Klopp non crea alibi perché perde un giocatore o perché gioca 50 o 60 partite a stagione. Altri allenatori in altri campionati invece lo fanno, dicendo che i loro giocatori disputano troppe partite mentre in realtà, a conti fatti, ne giocano 30 o 35.

L’impresa del suo Liverpool contro il Barcellona è già passata alla storia e adesso manca l’ultimo tassello per passare da perdente di successo a mago del calcio mondiale. Finora gli è sempre stato rimproverato il fatto che le squadre da lui allenate giocano bene, danno spettacolo, ma alla fine non raccolgono frutti.

Negli ultimi anni, due finali di Champions League perse – sulla panchina del Borussia Dortmund nel 2013 e su quella del Liverpool nel 2018 – più una finale di Europa League, sempre con i Reds, nel 2016. C’è andato sempre vicino, ma adesso è forse arrivato il momento per Klopp di entrare nel club dei vincenti.

Ricordiamo che prima di approdare al Liverpool, Jurgen Klopp ha vinto in Germania con il Borussia Dortmund, conquistando due campionati, una coppa di Germania e 2 supercoppe di Germania.