Italia-Spagna semifinale di Nations League stasera alle 20.45

Cosa ne pensa l’autore

Giuseppe Costantino - È sempre entusiasmante assistere, seppur in TV, alla partita tra 2 squadre titolatissime del calcio mondiale. Italia-Spagna riserva sempre ai tifosi tante emozioni al cardiopalma, partite belle ed avvincenti con risultati non sempre scontati. Ovviamente, come 3 mesi fa, farò il tifo per la nostra Italia. Forza Azzurri!