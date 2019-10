Italia-Grecia 2-0, missione compiuta per gli azzurri, già qualificati per Euro 2020

Dopo la clamorosa eliminazione dalla fase finale del campionato mondiale di Russia 2018, in pochi avrebbero scommesso un centesimo sulla nuova nazionale di Roberto Mancini, che, dopo la vittoria contro la Grecia, la settima in altrettante gare, stacca il pass per Euro 2020 con ben tre turni di anticipo. Per il mister azzurro si tratta di un nuovo record, meglio di quanto fatto da Cesare Prandelli che, con la sua nazionale, era riuscito a qualificarsi con due turni di anticipo a Euro 2012 e ai Mondiali del 2014.

Per gli azzurri, che nella gara dell’Olimpico hanno rispolverato la casacca verde dopo 65 anni, anche la certezza matematica del primo posto del gruppo J, grazie alla sconfitta della Finlandia e il pari dell’Armenia in Liechtenstein.Nella gara contro la Grecia, l’Italia non ha particolarmente brillato, contro una squadra avversaria che ha badato più a difendersi che ad offendere. Nella prima parte di gara sono stati proprio gli ellenici ad avere l’occasione più pericolosa con Limnios, neutralizzato da Donnarumma. Per gli azzurri qualche tentativo di Insigne,Barella e Immobile e soprattutto l’infortunio di Chiesa, sostituito da Bernardeschi.

Nella ripresa la squadra di Roberto Mancini ha alzato il proprio baricentro tenendo gli ospiti nella propria meta campo, ma ha rischiato tantissimo su una ripartenza di Limnios conclusa sull’esterno della rete da Koulouris. Scampato pericolo gli azzurri sono passati in vantaggio grazie ad un rigore trasformato da Jorginho e assegnato dal direttore di gara per un fallo di mano di Bouchalakis. Per gli ospiti al 28’ l’occasione per il pari, sprecata malamente da Bakasetas. Gara chiusa al 33’ quando Bernardeschi, aiutato da una deviazione di Giannoulis, realizza il gol del definitivo 2-0.

Al triplice fischio finale è festa per gli azzurri che hanno dedicato la vittoria ai bambini in cura presso l’Ospedale Bambin Gesù di Roma. Italia, con la qualificazione in tasca, di nuovo in campo martedì 15 in casa del Liechtenstein, un’occasione per Mancini per provare nuove soluzioni con i giocatori fino ad ora meno impegnati.

Classifica gruppo J dopo 7 gare: Italia 21, Finlandia 12, Armenia e Bosnia ed Erzegovina 10, Grecia 5, Liechtenstein 2.