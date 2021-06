Italia – Galles: Appuntamento all’Olimpico di Roma, ore 18:00

Le calde notti di questo principio d’estate, sono colorate del giallo del grano maturo dei campi e del sole cocente dei pomeriggi al mare. Oltre alla bella stagione, ci ha pensato anche la nazionale italiana ad allietarci queste afose serate con due belle vittorie d’esordi agli Europei 20202021.

Chi ha seguito le vicissitudini calcistiche italiane degli ultimi 30 anni, avrà sicuramente notato che un passato fatto di rose costellate da grandi stelle, non ha quasi mai garantito brillantezza di risultati e prestazioni. Abbiamo sempre sudato e sofferto anche quando siamo giunti sul tetto del mondo. Pur a volte vincenti, quasi mai esaltanti.

Oggi invece, pur non annoverando glorie mondiali tra le nostre fila e un valore tecnico paragonabile ad altre realtà europee, paradossalmente abbiamo l’impressione di essere ben più convincenti rispetto ad altri tempi. L’Italia apparecchia un bel gioco, impavido dinamico e aggressivo. E tiene comunque bene a bada le retrovie grazie a una solida difesa che finora è rimasta imbattuta.Abbiamo praticamente strappato il biglietto per il turno successivo, grazie ai 6 punti guadagnati e ci prepariamo stasera, ore 18:00 ad affrontare il Galles.

L’ultimo incontro ravvicinato con i gallesi risale al 06 settembre 2003, ben 18 anni fa in occasione delle qualificazioni per l’europeo del 2004 a Milano. Tre i punti conquistati dagli italiani con una debordante vittoria per 4 reti a 0. Dopo un primo tempo a reti bianche, si scatenò una tempesta di goal nel secondo. Inzaghi matador del match con una tripletta e Del Piero a chiudere definitivamente i giochi con un colpo di grazia su rigore. Ancora 4 anni prima e ancora in settembre, precisamente il 5 settembre del 1999, stesso epilogo: 4 sonori schiaffoni ai gallesi al Dallara di Bologna.Difficile fare un pronostico sull’esito della gara.

Bisogna considerare che gli azzurri non avranno una gran fame di vittoria e che al Galles basterebbe anche un pareggio per qualificarsi alla fase successiva. Alla luce di quest’ultima considerazione, la partita potrebbe regalare poche emozioni. Oppure un match da 2 reti in su, come da tradizione.Da quanto emerge dai risultati degli ultimi 4 scontri, gli azzurri parrebbero i favoriti con 3 vittorie e 1 sconfitta. Mancini schiererà in campo un 4-3-3 altamente offensivo con il tridente Chiesa-Belotti-Insigne, mentre il Galles un più prudente 4-2-3-1. L’Italia può sicuramente fare di nuovo scintille in area avversaria, ma anche i gallesi possono darci delle noie attraverso la stella Bale dietro Moore e un tale Ramsey a centrocampo. Comunque vada, per noi sarà un successo.