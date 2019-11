Italia di Mancini: 10 vittorie su 10 partite

Cosa ne pensa l’autore

Petra Ambrosini - Vedere l'Italia vincere, pur in partite con avversari non fortissimi, è davvero bello ed incoraggiante soprattutto dopo due anni dalla sconfitta con la Svezia che ci escluse definitivamente dai Mondiali 2018. Il commissario tecnico sta lasciando grande spazio ai giovani, in modo da costruire una rosa ampia. Speriamo che anche in partite importanti i risultati siano positivi.