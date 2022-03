Quando l’arbitro ha fischiato la fine delle ostilità al termine del match di calcio tra Italia e Macedonia del Nord è scoppiata la festa. Festa che questa volta è stata però tutta degli avversari, che hanno portato a termine un’impresa clamorosa con la nostra nazionale allenata da Roberto Mancini. Giovedì scorso infatti l’Italia ha perso l’occasione di giocare ai Mondiali in Qatar 2022 per la seconda volta consecutiva. Una disfatta che ha fatto infuriare gli italiani.

La Nazionale non ha saputo sfruttare diverse occasioni che si sono presentate durante la fase di qualificazione al mondiale, come quando ad esempio Jorginho sbaglio il rigore contro l’Irlanda del Nord che per noi poteva dire tantissimo. E invece gli Azzurri sono costretti nuovamente a leccarsi le ferite e a subire una umiliazione dopo aver vinto comunque il campionato europeo la scorsa estate. Ma, forse, le speranze di qualificazione non sono del tutto svanite. Vi spieghiamo perchè.

Cosa deve fare l’Italia per qualificarsi

Dicevamo che l’Italia potrebbe riuscire a qualificarsi per i prossimi mondiali che si terranno quest’anno in Qatar. Ma perchè ciò accada dovrebbero verificarsi una serie di circostanze, a partire già dalla prossima partita con la Turchia, la “finalina” che si terrà domani alle ore 20.45. Gli Azzurri sono chiamati in primis a vincere questa partita.

Poi per essere ripescata al mondiale l’Italia dovrebbe sperare che qualche nazione venga esclusa dal torneo, o che la Fifa decida di allargare il torneo a più squadre oltre a quelle previste. Entrambe le circostanze sono difficili dal verificarsi: soltanto la Russia, per ovvie ragioni ormai risapute, è stata esclusa dalla competizione.

Insomma le speranze di giocare il mondiale sono davvero poche, ma come si dice spesso, la speranza è l’ultima a morire. Non ci resta che attendere e vedere come andrà il corso degli eventi, fatto sta che neanche quest’anno la nostra amata Nazionale giocherà le sue partite ad un mondiale.