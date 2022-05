Italia ai mondiali. È ufficiale: il comunicato della fifa poco fa

Ascolta questo articolo

Tutti noi ricordiamo un anno fa la felcità di tutti gli italiani alla fine degli europei di calcio, quando la nostra Nazionale vinse il torneo. Una gioia incontenibile quella di tutta la nazione, un evento che rimarrà sicuramente nella storia, anche perchè arrivato dopo un anno e mezzo dificilissimo a causa della pandemia di Covid-19. Da allora la gente è tornata a sorridere e se vogliamo la vittoria della Nazionale agli europei ha segnato lo spartiacque verso un ritorno alla normalità.

Da qui momenti di gioia si è passati però alla grande delusione di qualche mese dopo, quando l’Italia guidata da Roberto Mancini, da Campione d’Europa in carica ha mancato la qualificazione ai prossimi mondiali che si terranno in Qatar il prossimo dicembre. Una vicenda sportiva che ancora sta facendo parlare di sè, anche perchè si sta sperando fino all’ultimo che la selezione azzurra venga ripescata. E proprio su questo fronte sono arrivate delle notizie in queste ore.

Ripescaggio?

Gli italiani si aspettano un colpo di scena, ovvero che qualche nazionale venga esclusa dal torneo in modo che possa andarci l’Italia. La questione è stata già discussa e non è per niente semplice. In queste settimane si è diffusa la notizia che l’Ecuador potrebbe essere penalizzato e quindi escluso dai Mondiali a causa di alcuni problemi con il giocatore Byron Castillo.

Il calciatore sarebbe infatti colombiano e non ecuadoregno, per cui la nazionale dell’Ecuador rischia di vedersi tolti i 14 punti conquistati nelle 8 partite del girone eliminatorio in cui è stato impiegato Castillo. Ciò consentirà ad altre squadre di salire in classifica, per cui a beneficiare del ripescaggio potrebbe essere il Cile.

“Il ripescaggio dell’Italia ai Mondiali? Bisogna vedere come… è una voce venuta fuori dall’Ecuador o dall’Iran. Noi in questo momento non ci siamo, poi se qualcuno si ritira c’è il rankig” – così ha detto il ct Roberto Mancini, a cui ha risposto subito la Fifa con il componente del Consiglio Evelina Christillin. La Christillin ha ricordato al ct come il ranking in questo caso non c’entri nulla e che l’Italia, per essere ripescata ai Mondiali dovrebbe sperare che una squadra europea venga eliminata. Insomma non c’è nessuna possibilità per il momento che la nostra nazionale possa partecipare ai mondiali in Qatar.