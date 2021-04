Inter, Lukaku nel mirino del Chelsea. Offerta da 90 milioni.

Arrivato tra mille scetticismi, in leggero sovrappeso e con una stagione alquanto deludente nel Manchester United. Accusato di non valere la cifra spesa da Steven Zhang per portarlo all’Inter e di non essere un grande giocatore, Big Rom ha conquistato il cuore dei tifosi nerazzurri a suon di gol fino a portare la sua squadra in finale di Europa League lo scorso anno e ad un passo della conquista dello scudetto in questo campionato.

Il Chelsea da qualche tempo sembrerebbe essersi messa sulle tracce dell’attaccante belga, stando a quanto riportato dal quotidiano Sun. Il club di Londra, dopo aver lasciato la pista di calcio mercato che portava ad Haaland, ha individuato in Lukaku il calciatore adatto per il gioco proposto dal tecnico Thomas Tuchel.

L’allenatore tedesco, infatti, predilige un gioco di squadra e corale, e i gol di Lukaku e il suo essere un uomo squadra, capace di fare gruppo e di trascinarsi con se i compagni, lo rende un candidato ideale. Inoltre, a Londra hanno rivalutato Timo Werner il quale non sembrerebbe ritenuto, per quanto visto in campo, all’altezza dei piani futuri della società.

Qualche mese fa anche il Manchester City di Pep Guardiola aveva avanzato diverse proposte per il bomber nerazzurro, ma tutte le offerte sono state sempre rispedite al mittende. Sempre da quanto riportato dal Sun, il Chelsea avrebbe in mente di fare una proposta definita mostruosa per il belga. Infatti, si parla di 90 milioni di sterline.

L’inter dal canto suo non avrebbe la minima intenzione di lasciar partite Romelu Lukaku. L’attaccante, infatti, è stato fortemente voluto da Conte il quale lo ha rimesso in forma e fatto rinascere calcisticamente. Inoltre, nei piani di Steven Zhang. arrivato ieri a Milano, l’attaccante rientra tra il gruppo di giocatori definiti incedibili. Da qui alla prossima sessione di calcio mercato la società nerazzurra dovrà aspettarsi molti assalti.