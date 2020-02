Inter: la lista di Conte per l’Europa League

Dopo il terzo posto nella fase a gironi di Champions League, alle spalle di Barcellona e Borussia Dortmund, il cammino europeo dell’Inter riparte con i sedicesimi di finale di Europa League contro il Ludogorets. Un impegno sicuramente non proibitivo per la squadra di Conte, che ha l’obbligo di tentare di riportare in Italia un trofeo che manca ormai da più di vent’anni.

Nella giornata di ieri è stata diramata sul sito ufficiale della società nerazzura la lista ufficiale dei giocatori che prenderanno parte alla seconda manifestazione continentale. Tra questi figurano tutti e tre i nuovi acquisti del mercato di gennaio, ovvero l’inglese Young, arrivato a costo pressoché zero dal Manchester United, il nigeriano Moses, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea, ed Eriksen, in scadenza di contratto a giugno e pagato pertanto una ventina di milioni circa al Tottenham, club adesso allenato da un grande ex nerazzurro, ovvero il portoghese José Mourinho.

I tre nuovi acquisti prendono il posto di Politano, Dimarco e Lazaro, che nel mercato di gennaio hanno lasciato la squadra nerazzurra per trasferirsi, rispettivamente, al Napoli, al Verona e al Newcastle.

Il grande escluso risulta così essere Asamoah. Il ghanese è stato protagonista, per il momento, di una stagione fortemente negativa, essendo stato martoriato da infortuni e da acciacchi muscolari che lo hanno costretto a saltare gran parte delle gare finora disputate dall’Inter.

Nessun cambiamento rilevante invece nella Lista B, che comprende i giovani della Primavera nerazzurra. Qui figurano, tra gli altri, il gioiellino Esposito (già protagonista in prima squadra e autore di un goal in campionato contro il Genoa), Pirola e Stankovic, giovane portiere figlio di Dejan, eroe del triplete nerazzurro. Non compare nuovamente in lista invece il francese Agoumé, che pure ha già esordito in Serie A nei minuti finali della sfortunata sfida del Franchi di Firenze contro la Fiorentina.