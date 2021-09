Inter, cala il peso della rosa a bilancio: -15%

Un inizio di stagione abbastanza turbolento per i nerazzurri in termini di risultati sul campo. Nel frattempo però il bilancio si alleggerisce e non poco. In questo caso verranno analizzati gli stipendi lordi dei giocatori.

In totale, i giocatori più rilevanti tra quelli sotto contratto con l’Inter (considerando quindi anche i giocatori ceduti in prestito ma di proprietà del club nerazzurro) ha un impatto di circa 31,7 milioni di euro inferiore sulle casse del club rispetto ai dati della stagione precedente.

Analizzando attentamente i dati notiamo che il peso sarà pari a circa 219 milioni di euro durante la stagione 21/22, a meno di eventuali aggiustamenti nel mercato di gennaio che potrebbero modificare le cifre appena discusse. Il dato totale è perciò in netto calo rispetto ai 251,4 milioni della stagione 20/21.

Molto importanti al fine di abbassare i costi totali della società, sono state le cessioni di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, che pesavano sui conti dell’Inter per circa 39 milioni di euro, considerando stipendio e servizi inclusi nel contratto.

Complessivamente, quindi, il peso dei calciatori più importanti sul bilancio dell’Inter nella stagione attuale dovrebbe ruotare intorno ai 220 milioni di euro, in calo di circa 31,7 milioni rispetto ai 251,4 milioni del bilancio 2020/21: ovvero una riduzione che si avvicina al 14%.

L’obiettivo primario, come ribadito dalla società è il passaggio del turno di Champions League, che porterebbe circa 25 milioni di euro nelle casse della società milanese; mentre l’eventuale vittoria del campionato porterebbe ad un guadagno di circa 23 milioni.

Infine, impossibile non citare l’eccellente lavoro svolto da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, che sono riusciti a mandare in porto trattative importanti, mantenendo solido lo status della rosa e del club(vedi Dzeko e Dumfries, pagati in totale 20 milioni di euro). Il prossimo obiettivo in termini economici riguarda l’abbassamento degli ingaggi dei due cileni, Sanchez e Vidal, che percepiscono circa 7,5 milioni di euro annui a testa.