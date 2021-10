Simone Inzaghi ha preso le redini della squadra campione d’Italia ed ha grosse pressioni considerando che quest’anno sono tornati in Italia allenatori molto bravi come Mourinho, Spaletti e Allegri. Inoltre, quest’anno i nerazzurri per problemi di bilancio si sono indeboliti, vendendo giocatori del calibro di Lukaku, Hakimi ed Eriksen e sostituendoli con Dzeko, Correa, Calhanoglu e Dumfries.

Nonostante questo, l’Inter di Inzaghi attualmente è terza in classifica dopo le prime sette giornate di Serie A con 17 punti, 5 in più dell’anno scorso. Conte invece l’anno scorso, dopo un inizio altalenante, volò in testa alla classifica vincendo tutte le partite in casa e le prime 11 di fila nel girone di ritorno.

Alcune differenze tra i due allenatori sono che l’attuale tecnico ha un senso della misura superiore rispetto al suo predecessore; quando era alla Lazio non si lamentava mai della campagna acquisti, a differenza di Conte che quando perdeva incolpava spesso la società in conferenza stampa per non avere calciatori adatti al suo gioco.

Quest’anno va analizzata anche la capacità trasformista della squadra, l’esempio è Dimarco: schierato largo a sinistra o nella difesa a tre, due soluzioni che pemettono ai nerazzurri di mantenere l’equilibrio o spingere ancora di più, avanzando la posizione di Perisic più vicino agli attaccanti.

Inoltre, Dzeko e Dumfries non stanno facendo rimpiangere Lukaku ed Hakimi Hakimi; soprattutto l’attaccante bosniaco sta facendo dimenticare ai tifosi nerazzurri il bomber belga a suon di gol e prestazioni di livello. Su di lui ha scommesso forte Inzaghi, indicando alla dirigenza il suo nome come prima scelta per rimpiazzare Lukaku e inoltre il gioco di questo allenatore esalta di più le caratteristiche di Lautaro Martinez.

E infine c’è Hakan Calhanoglu, il ventisettenne turco ex Milan, arrivato a parametro zero in estate in casa Inter. Dopo un inizio ad alto livello sta attraversando un momento di scarsa vena e l’allenatore ex Lazio ha il colpito di recuperarlo.