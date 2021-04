Inno Inter, Max Pezzali in vantaggio con la canzone "I M Inter"

L’Inter sta cercando di cambiare il suo appeal in tutti i modi, con l’obbiettivo di diventare più appetibile nel mercato asiatico. Per esempio nella giornata del 30 marzo hanno annunciato un nuovo logo in chiave moderna che dovrebbe esaltare i valori fondanti del club e rafforzare il legame con la città di Milano.

La realizzazione del nuovo logo è stata affidata al team Bureau Borsche, uno studio che si occupa di graphic design, e si presenta come una rivisitazione moderna del simbolo della squadra rivisata in maniera più chiara. Ovviamente l’attenzione dei tifosi si è concentrata sulla due lettere “I M” che, oltre a essere un abbreviazione di Inter Milano, è la traduzione dall’inglese di “Io Sono”.

Il nuovo inno scritto da Max Pezzali

Intanto, secondo le ultime indiscrezioni, oltre al logo e altri dettagli, l’Inter sta pensando di cambiare anche il suo inno. Il primo è stato scritto da Elio e interpretato da Graziano Romani, si intitola “C’è solo l’Inter” ed è stato pubblicato nel 2002, mentre “Pazza Inter” è invece una canzone del 2003 cantata dai giocatori nerazzurri e messa a San Siro fino al 2019.

Secondo le ultime indiscrezioni il nuovo Inter della squadra di Milano dovrebbe essere “I M Inter” cantata da Mirko Mangozzi, scritta da Max Pezzali insieme al suo agente Claudio Cecchetto, che ha come caratteristica un ritmo molto vivace che serve a proiettare il club nel futuro.

Con un messaggio sui social network invece anche Povia, che non ha mai nascosto la sua passione per l’Inter, rivela di aver scritto una nuova canzone per l’Inter: “Appena la vittoria dell’Inter sarà matematica ho già pronto un nuovo inno. Il titolo è ‘Non ti lascio mai. Lo pubblico a prescindere. È per i tifosi interisti veri”. Ma a quanto pare la canzone di Pezzali sarebbe in netto vantaggio per essere scelta dal club di Zhang.