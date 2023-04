Il Verona calcio festeggia i suoi 120 anni di storia

Torna il calcio nei francobolli, di sicuro uno dei temi più frequenti nel calendario dei francobolli come da programma del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. In attesa di quello che oramai è un appuntamento fisso con l’ omaggio alla formazione vincitrice del campionato di Serie A che quest’ anno sembra oramai scontato essere di colore “azzurro Napoli” (in programma al momento in un giorno non definitio nel mese di luglio) arriva oggi agli sportelli postali il dentello dedicato all’ Hellas Verona che festeggia i suoi 120 anni di nascita (anni impreziositi con lo storico scudetto 1984-85 unico nella storia per un capoluogo non di regione).

Il francobollo come sempre stampato dall’ Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha un costo di 1,20 euro (tariffa “B”) in formato adesivo racchiuso in fogli da quarantacinque pezzi per una tiratura di trecentomilaquindici esemplari.

Con il bozzetto a cura della stessa società ed ottimizzato dal Centro Filatelico della Produzione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che raffigura sullo sfondo dei colori gialloblù dell’Hellas Verona Football Club, a tappeto il nome del Club, dove si staglia il logo del 120° anniversario della Fondazione. In alto, rispettivamente a sinistra e a destra, sono riprodotti il logo storico e lo scudetto con tricolore rappresentativo della vittoria nel campionato di calcio italiano 1984/1985

Naturalmente a corredo del francobollo Poste Italiane realizzerà i suoi soliti prodotti a cominciare dal timbro speciale del primo giorno di emissione (presso lo Spazio Filatelia Verona, Via Teatro Filarmonico 11) e quindi cartolina, tessera e cartella filatelica.

Vari sono gli eventi che la società ha organizzato nel corso dei prossimi giorni che in questo periodo sarà anche impegnata a difendere la Serie A, iniziando dalla gara odierna non facile contro la Juventus.

Per quanto riguarda il calendario di emissione appuntamento gia fra due giorni con la voce numero 13 delle 61 in totale, toccherà a Plinio il Vecchio, nelbimillenario della nascita.