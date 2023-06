Il Pescara regge l’urto dello Zaccheria nella partita contro il Foggia: un bel pareggio (2-2)

La semifinale d’andata tra Foggia e Pescara è stata indubbiamente una partita spettacolare per gli appassionati di calcio. Le due squadre, entrambe allenate da grandi maestri della disciplina come Zeman e Rossi, sono scese in campo affamate di grandi giocate e di un successo che avrebbe sicuramente aperto le porte alla finale.

Ciò si è riflesso su un ritmo forsennato, sin dal calcio d’inizio, con scintille, scontri al limite e diverse occasioni da entrambe le parti.Inizialmente, il Pescara ha faticato a trovare l’approccio giusto, concedendo troppa libertà sulla fascia destra al Foggia che, grazie a Garattoni, ha saputo sfruttare la situazione per portarsi in vantaggio già al secondo minuto.

Tuttavia, la squadra di Zeman ha saputo reagire alla grande, trovando il pareggio grazie ad un penalty trasformato dal bravo Rafia. Successivamente, il Pescara ha preso in mano il controllo del gioco e, dopo alcuni tentativi, ha trovato il gol del momentaneo 2-1 con una bellissima giocata dell’italoargentino Sdengo.

Tuttavia, in una fase di confusione generale in difesa, il Foggia è riuscito a pareggiare il conto grazie a Bjarkason. In sostanza, la partita tra Foggia e Pescara è stata un’autentica battaglia sul campo, con entrambe le squadre che hanno dimostrato di avere grandi potenzialità e un notevole spirito di sacrificio. Nel complesso, il pareggio sembra essere un risultato giusto e rende ancora tutto aperto per il ritorno all’Adriatico in programma giovedì prossimo. La semifinale continua ad essere molto equilibrata e sicuramente riserverà ancora molte emozioni agli spettatori.

