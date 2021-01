Il Parma Calcio acquista Dennis Man per una cifra intorno ai 14 milioni di euro

Manca solamente l’ufficialità, ma Dennis Man può già considerarsi come nuovo giocatore del Parma Calcio e il terzo acquisto del mercato invernale dopo Andrea Conti e Vasilis Zagaritis. Recementemente Kyle Krause ha promesso ulteriori colpi per aiutare la squadra ad uscire dai bassifondi, e secondo le indiscrezioni insieme al direttore sportivo Marcello Carli starebbero lavorando per trovare almeno un difensore e un attaccante.

Il nuovo acquisto, come rivelato da “Parma Repubblica“, è sbarcato all’aeroporto Internazionale di Parma Giuseppe Verdi alle ore 14,45 con un volo privato. Insieme a lui sono arrivati in città il padre Cristian, il suo procuratore Giovanni Becali e il suo collaboratore Dragos Sarbu.

I dettagli sul nuovo acquisto del Parma

Il costo del trasferimento, come rivelato direttamente dal presidente dell’FCSB George Becali, ammonterebbe a 12 milioni più altri due di bonus (i bonus si concretizzano al raggiungimento di 15 presenze nella nazionale maggiore durante i 5 anni di contratto proposti, più un ulteriore milione nel caso Man dovesse realizzare almeno 10 gol nei primi 2 anni con il Parma). Firma invece un contratto di cinque anni a 900 mila euro a stagione, circa il triplo di quanto ormai guadagnava in Romania.

Dennis Man trascorre i primi due anni della sua carriera nell’UTA Arad, e le sue ottime prestazioni in prima squadra convincono Gigi Becali nell’investire sul giovane pagandolo appena 400 mila euro più ulteriori 100 mila se avesse raggiunto dieci presenze il primo anno (il giocatore poi si fermerà a sei gettoni stagionali evitando così il pagamento della clausola).

Con la sua squadra non è mai riuscito a vincere nessun titolo ma il nome di Man inizia sin da subito ad attirare le sirene delle big. Dopo essere stato scartato dal Manchester City nel 2016, nel 2018 viene accostato alla Roma, il Manchester United e Fenerbahçe. Tuttavia, a causa di alcuni infortuni che hanno causato un piccolo stop alla sua crescita, Man restò in Romania aiutando la squadra a lottare per i vertici della classifica.

Il vero salto di qualità però lo compie in questa stagione: il FCSB attualmente si trova in prima posizione anche grazie ai suoi 14 gol e 7 assist in 20 partite, diventando così definitivamente la stella del suo club. Kyle Krause, inizialmente insieme a Marcello Carli, hanno iniziato a trattare il calciatore dalla fine di novembre e dopo mesi di trattativa il Parma riesce a portarselo a casa.

La trattativa, come riportato in Italia dalla Gazzetta dello Sport ma anche da numerosi quotidiani rumeni, viene portata avanti esclusivamente da Krause e dal suo staff. La trattativa con Becali risulta essere assai complicata, siccome in otto mesi avrebbe rifiutato numerose offerte per il suo gioiellino, convincendosi solamente dopo la proposta monstre del presidente americano.

In patria è stato più volte soprannominato come il Gareth Bale rumeno, poiché somiglia un po’ al gallese grazie all’uso del fisico e del mancino. Ioan Sabau, ex centrocampista del Brescia, in una recente intervista a “Tuttomercatoweb” svela ulteriori dettagli sul neo acquisto del Parma : “È un ragazzo molto serio, una brava persona. Come calciatore gioca sulla fascia destra, è mancino, punta l’uomo ed è bravo tecnicamente. Gli manca forse a mio parere la forza fisica e un po’ di grinta, quella determinazione per lottare corpo a corpo con l’avversario”.