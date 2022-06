Il francobollo per i campioni d’Italia 2021-2022

Ascolta questo articolo

Eccolo come tradizione ormai più che trentennale (il primo era dedicato al Napoli) il puntuale scudetto di calcio che diventa francobollo, una delle tematiche più seguite non solo dai collezionsiti ma anche dai tantissimi appassionati e tifosi delle formazioni che vincono il tricolore.

Quest’anno l’onore è rossonero milanista. Il francobollo che si potrà trovare in vendita negli sportelli di Poste Italiane ha il valore “B” che da lunedi scorso equivale ad un costo di 1,20 euro per la lettera di primo porto per una tiratura di centocinquantamila esemplari di mini-fogli, pari a novecentomila francobolli ordinari. Le vignette raffigurano, a destra, un giocatore con la maglia del Milan al momento di calciare, affiancato, a sinistra, dal particolare di un pallone da calcio su cui si incastona il logo ufficiale dell’AC Milan armonizzato a quello celebrativo della vittoria del 19° Scudetto.

Completano i francobolli la legenda “AC Milan Campione d’Italia 2021 – 2022”, la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B”.A lavorare al bozzetto chi ha pensato Emanuela L’Abate mentre per la stampa come da tradizione l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Curisoità nel formato, con i francobolli che sono rotondi di diametro 40 mm per il formato carta e 36 mm per il formato stampa.

Caratteristiche del mini-foglietto

Sullo sfondo del mini-foglio, in cui sono racchiusi su due righe i sei francobolli, viene raffigurata la rete di una porta da calcio. A destra scorrono in ordine cronologico le stagioni in cui il Milan ha conquistato i 19 Scudetti. Completano il mini-foglio, in alto, le date “2021-2022” e un pallone che idealmente sembra uscire da uno dei francobolli. Il formato del mini-foglio è 200×130 mm.

Naturalmente preposto il timbro “speciale” del primo giorno di emissione ed i prodotti correllati curati da Poste in primis il bollettino descritto dell’emissione.

Un altro omaggio ai campioni di Italia è previsto anche a San Marino, in questo caso però ancora nulla si sa sull’emissione.