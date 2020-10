Il calcio torna nei francobolli con tre nuove celebrazioni

In arrivo tre francobolli a tema calcio. Il Ministero dello svilupo Economico ha infatti calendarizzato tre eventi diversi ma uniti dalla comune tematica dello “sport”

Il primo arriverà il 27 ottobre 2020 e riguarderà una eccezione essendo dedicato alla Società Sportiva Napoli Calcio in qualità di squadra vincitrice della Coppa Italia per la stagione sportiva 2019-2020 una stagione portata a termine con numerose difficoltà per causa del virus che ancora cerchiamo di combattere dallo scorso mese di marzo.

Il francobollo che avrà valore reletivo alla tariffa B (1,10 euro di costo) è come al solito stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in rotocalcografia autoadesivaper una tiratura di cinquecentomila esemplari racchiusi in fogli da quarantacinque. A curare il bozzetto ci ha pensato direttamente la società del Napoli e successivamente è stato ottimizzato dal Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

La vignetta riproduce, a sinistra, il logo della Società Sportiva Napoli Calcio che si staglia sulla coccarda tricolore, emblema della vittoria del trofeo (sesto titolo conquistato lo scorso 17 giugno 2020 con la vittoria ai calci di rigore in finale contro la Juventus), e la silhouette di un giocatore con la divisa della squadra del Napoli nell’atto di calciare un pallone; a destra svetta la Coppa Italia. Altri due francobolli a tema calcio li ritroveremo giorno uno novembre (oramai non è strano trovare emissioni di domenica) per festeggiare i 120 anni di fondazione (avvenuta esattamente quel giorno nel 1900) del Palermo Calcio. Quindi il tradizione omaggio alla formazione che ha vinto lo scorso campionato, ancora una volta per la nona di fila riguarderà la Juventus, questo in programma il 17 novembre. Anche per questi due il costo sarà di 1,10 euro (pari alla B).

Come previsto dalle Linee Guida per l’emissione delle carte valori postali le immagin.i verranno pubblicate il giorno delle emissioni dei francobolli.