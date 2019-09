Il 2 ottobre da San Marino due francobolli a tema calcio e non solo

Arriveranno il prossimo 2 ottobre le nuove emissioni filateliche di San Marino. L’Ufficio lilatelico e numismatico della piccola Repubblica metterà in emissioni due francobolli a tema calcistico. Il primo è il tradizionale tributo alla vincitrice del campionato, quello dello scorso anno 2018-2019, quindi ancora la Juventus per l’ottavo anno di fila.

La vignetta, che avrà valore da 2 euro, mostra il logo della squadra Juventus e la scritta “2018/19 #W8NDERFUL”; sullo sfondo del francobollo compare una texture formata da linee grigie con le parole “black” e“white”. Sarà in formato da 12 francobolli con bandella a sinistra del foglio per una tiratura di settantamila pezzi circa.

Il secondo dentello per il mondo del pallone arriva per ricordare i 120 anni di fondazione del Milan: in questo caso il costo sarà 2,20 euro e mostrerà al centro il logo del 120° anniversario della squadra di calcio A.C. MILAN.

Sulla parte inferiore del francobollo sono riprodotti lo Stadio San Siro, la torre del Castello Sforzesco, il Duomo di Milano, la Torre Velasca, Casa Milan ed una fascia rossonera. Uguali la composizione in foglio da 12 esemplari e la tiratura nonchè l’autore del bozzetto, ossia Matteo Sammarini.

I due valori non sono gli unici che usciranno il 2 ottobre: tra le serie da ricordare anche trentamila foglietti per il Natale (con 2 francobolli da 2 euro cadauno), il 125° anniversario dell’inaugurazione del Palazzo Pubblico (foglietto composto da 2 valori da 1,60 euro), l’omaggio per i 70 anni di fondazione di Abarth (1 francobollo da 1,60 euro) ed un foglietto dedicato ai 50 anni dello sbarco sulla luna (un foglietto con 3 valori da 2 euro tirati in 40.000 esemplari) con una piccola particolarità nello sfondo del foglietto che mostrerà a sinistra l’anno 1969 che si trasforma in 2019 con in basso il numero 50.