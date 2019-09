Icardi all’aeroporto di Malpensa: destinazione Paris Saint-Germain

Mauro Icardi è arrivato, assieme alla moglie ed agente Wanda Nara e all’intermediario Giuffrida, all’aeroporto di Malpensa per prendere l’aereo che lo porterà a Parigi, dove -in seguito all’esclusione dal progetto tecnico- ha accettato il rinnovo della durata di un anno dal 2021 al 2022 con l’Inter ed il trasferimento al Paris Saint-Germain.

Con la formula del prestito oneroso con opzione per l’acquisto ed il diritto di riscatto, dopo mesi di tensioni e cause in tribunale, il totale ammonterebbe a 70 milioni di euro di cui 5 milioni sarebbero dedicati al prestito mentre i restanti 65 milioni apparterrebbero all’eventuale riscatto facoltativo.

Alle 12.05, dunque, Icardi sarebbe uscito di casa in auto per lasciare Milano e dirigersi all’aeroporto milanese, arrivando alle 13.02: successivamente sarebbe decollato con un aereo privato per andare a sottoporsi nel pomeriggio alle visite mediche nella capitale francese, come annunciato dai media francesi verso le 10.45.

Classe 1993, l’argentino ha origini piemontesi e possiede il doppio passaporto: è maturato all’interno del Barcellona nel settore giovanile, per poi indossare la maglia della Sampdoria e giungere nel 2013 nella squadra nerazzurra: dal 2015 è stato capitano per 4 anni ed inserito negli stessi anni nella squadra dell’anno AIC, vincendo numerosi premi tra cui quello di capocannoniere della Serie A nel 2014/15 e 2017/18 e l’anno scorso la nomina di miglior calciatore AIC.

E’ presente anche nel videogioco FIFA 16 nella copertina dell’edizione italiana, assieme al calciatore Lionel Messi: nello stesso anno è uscita la sua autobiografia scritta con Paolo Fontanesi “Sempre Avanti. La mia storia segreta” edito da Sperling & Kupfer.

Icardi ha due figlie avute dalla moglie Wanda Nara con cui si è sposato nel 2014: la donna ha a sua volta tre figli avuti dall’ex marito Maxi López, ex compagno di squadra di Icardi alla Sampdoria.