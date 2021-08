Gröningen-Venezia: lagunari verso la terza vittoria consecutiva

Il Venezia FC ha programmato le sue amichevoli in maniera da prepararsi ad uno dei campionati più difficili al mondo non solo testando i limiti della propria rosa ma anche dimostrando a tifosi e appassionati che possono essere tra le sorprese della Serie A 21/22 . Dopo due ottime prestazioni corali da parte dell’undici di Piazza San Marco, avvenute nelle amichevoli precedenti, la terza squadra che andrà ad affrontare potrebbe non essere da meno rispetto alle sorelle olandesi.

Il Gröningen, infatti, ha concluso la scorsa stagione dell’Eredivisie al 6° posto, una sola posizione dietro l’Utrecht, finito 5°, già battuto 2 a 3 dai Veneziani alla prima uscita amichevole del tour nei Paesi Bassi dopo una spettacolare rimonta, e quattro posizioni avanti al Twente, che ha finito il campionato ad un discreto 10° posto, anch’esso battuto, seppur di misura dalla neopromossa italiana per 0-1.

Contro il Gröningen, il Venezia, arriva agguerrito, come ormai ha abituato i suoi tifosi il mister, Paolo Zanetti, che ha portato alla promozione i lagunari nella scorsa stagione di Serie B, presentandosi, in entrambe le situazioni, con un 4-3-3 spregiudicato e offensivo nel quale hanno brillato particolarmente Dor Peretz, centrocampista 26enne molto versatile in grado di dare quantità e qualità all’intero reparto, e Francesco Forte, attaccante centrale di 28 anni alla ricerca del 3° gol consecutivo in 3 partite di fila.

Il modulo verrà riproposto anche contro il Gröningen, secondo le informazioni che circolano sulla probabile formazione dei lagunari. In porta verrà riproposto Maenpaa, dopo l’eccellente performance contro il Twente, in difesa Svoboda e Ceccaroli saranno la coppia centrale mentre Mazzocchi e Scnegg saranno sulle fasce. A centrocampo ci saranno Haymans, Crnigoj e Peretz dietro al Tridente offensivo formato da Aramu, Forte e Johnsen.

Il calcio d’inizio verrà battuto oggi all’Euroborg Stadion a Groninga, roccaforte del Gröningen, alle 18:30 ora italiana. Purtroppo, al momento, non sono state confermate dirette audio e video ma tutti gli appassionati potranno seguire la diretta testuale sui vari social e siti di betting online.