Nella giornata di ieri sono stati sorteggiati i gironi della nuova Champions League 2021/22, competizione che vedrà impegnate quattro squadre italiane: Inter, Juventus, Atalanta e Milan.

Tutto sommato il sorteggio ha sorriso a tutte le squadre italiane, eccezion fatta per il Milan che è capitato in un girone più ostico rispetto alle altre squadre, con l’Atletico Madrid di Simeone, campione di Spagna, il Liverpool ed il Porto che nella scorsa edizione della Champions League ha eliminato la Juventus negli ottavi di finale.

Ecco i gironi della Champions League 2021/22:

GRUPPO A

Manchester City

Paris Saint-Germain

Lipsia

Club Brugge

GRUPPO B

Atletico Madrid

Liverpool

Porto

Milan

GRUPPO C

Sporting Lisbona

Borussia Dortmund

Ajax

Besiktas

GRUPPO D

Inter

Real Madrid

Shakhtar Donetsk

Sheriff

GRUPPO E

Bayern Monaco

Barcelona

Benfica

Dynamo Kyiv

GRUPPO F

Villareal

Manchester United

Atalanta

Young Boys

GRUPPO G

LOSC Lille

Sevilla

Salzburg

Wolfsburg

GRUPPO H

Chelsea

Juventus

Zenit

Malmo

Sorteggio benevolo con Inter, Juventus e Atalanta, meno per il Milan che è capitata in un gruppo tutt’altro che semplice.

Un occhio di riguardo al Gruppo A, in cui si affronteranno Paris Saint-Germain (con, tra gli altri, un Messi in più ed un Mbappè in meno, probabilmente) ed il Manchester City, sfida che metterà nuovamente di fronte Messi e Cristiano Ronaldo, sembra infatti imminente il trasferimento del portoghese dalla Juventus al Manchester City, come confermato dallo stesso Massimiliano Allegri, tecnico dei bianconeri, nella conferenza stampa della vigilia della partita della Juventus contro l’Empoli, valevole per la seconda giornata (prima in casa) di questa nuova Serie A TIM 2021/22.

Così come il Gruppo A è interessante anche il Gruppo E, che vedrà affrontarsi Bayern Monaco ed il nuovo Barcelona privo di Messi.

Una volta terminati i sorteggi per la nuova Champions League, giovedì ci saranno i sorteggi per l’Europa League (Napoli e Lazio le squadre impegnate) e per la nuova competizione UEFA, la Conference League (la Roma di Mourinho è l’unica italiana impegnata in questa nuova competizione).