Frosinone, tifoso ha un malore mentre è in fila allo stadio e muore

Dopo tanto tempo, finalmente, è possibile ritornare allo stadio per tifare la propria squadra del cuore e vivere le emozioni che le partite dal vivo sanno trasmettere ai propri tifosi. Questo weekend riprende, dopo la lunga pausa estiva, il campionato di Serie A con le prime partite del girone di andata. Nella serata di venerdì si è disputata la prima partita del campionato di Serie B, ovvero Frosinone-Parma. Un match che si è rivelato fatale per un tifoso.

Il ritorno allo stadio, quindi sugli spalti, dopo più di un anno e mezzo di astinenza, è culminato purtroppo in tragedia per un tifoso. Un uomo di 46 anni stava facendo, insieme al figlio, la fila per entrare allo stadio Stirpe di Frosinone e assistere al match tra Frosinone e Parma per la prima di campionato. In questo frangente, l’uomo ha avuto un malore e si è accasciato al suolo.

Il padre e il figlio stavano per entrare nella sezione Distinti quando l’uomo ha avuto un malore. Il 46enne è stato immediatamente soccorso dai sanitari della Croce Rossa presenti allo stadio. Purtroppo, nel mentre in cui è arrivato in ospedale, quindi lungo il tragitto al nosocomio, il suo cuore ha cessato di battere.

La curva nord del Frosinone, la squadra per la quale faceva il tipo e per cui è ritornato allo stadio, una volta saputo di quanto successo e della tragedia avvenuta, ha immediatamente ritirato gli striscioni e e smesso di fare i cori in omaggio a questo uomo che ha perso la vita.

Per dovere di cronaca, la partita tra Frosinone-Parma è terminata 2-2 dopo l’1-1 con cui si era chiuso il primo tempo. Un match che ha visto l’esordio ufficiale di Gianluigi Buffon, passato al Parma, ovvero la squadra in cui è cresciuto prima di andare alla Juventus. I gol del Frosinone sono stati siglati da Zerbin e Carpentier, mentre per il Parma Tutino e Man.

Una partita che ha dato il via al campionato di Serie B terminato in maniera pessima per un tifoso.