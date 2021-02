Europa League: negli ottavi il Milan dovrà incontrare il Manchester United

Il sorteggio ha giocato a sfavore del Milan che dovrà affrontare negli ottavi di finale di Europa League il peggior avversario che potesse trovare: il Manchester United, attualmente secondo in Premier League. Un classico tra sfide calcistiche, uno scontro che i tifosi sono abituati a vedere in Champions League. Le sfide di andata e ritorno si svolgeranno rispettivamente l’11 a Old Trafford e il 18 marzo a San Siro.

La possibile formazione della squadra inglese potrebbe essere il classico 4-2-3.1, formazione abituale per Ole Gunnar Solskjaer. I nomi più prbabili dono De Gea in porta, difesa a quattro composta da Wan-Bissaka a destra e Shaw a sinistra, con Lindelof e Maguire centrali. Fred e Pogba (o Matic in caso di indisponibilità) a centro campo, sulla trequarti destra James, al centro Bruno Fernandes e sulla sinistra Rashford, Martial come unica punta.

Anche il tecnico del Manchester non sembra particolarmente felice del risultato del sorteggio, tanto da dichiarare: “Ibrahimovic mi ha impressionato, devo ammetterlo, ha avuto un infortunio che ha rischiato di compromettere la carriera quando era qui, ma è riuscito a recuperare ed è andato in MLS, poi è tornato al Milan e ha risollevato la squadra”.

La storia

Milan e Manchester United si sono incontrati diverse volte, 10 partite per la precisione, sfide che vedono i rossoneri vittoriosi nel 50% dei casi, nessun pareggio e 5 vittorie degli inglesi.

Tra gli scontri più recenti come non ricordare la sida al 24 aprile 2007, quando il Milan di Ancelotti venne sconfitto 3-2 nel girone d’andata nonostante una splendida doppietta di Kakà, e il 3-0 nella sfida di ritorno a San Siro. Una partita che in molti definiscono “perfetta” grazie alle reti di Kakà, Seedorf e Gilardino.

Triste invece, per i rossoneri, l’ultimo confronto ufficiale conclusosi con il risultato di 3-2 in casa e 4-0 in trasferta negli ottavi di finale di Champions League 2009-2010.

Vittoria storica anche nel ‘68-‘69: vittoria 2-0 in casa rosonera, sconfitta 1-0 e successiva conquista del titolo in finale a Madrid sull’Ajax, sconfitto 4-1.