Euro 2020 si parte, anche con un francobollo celebrativo

Finalmente oggi si parte, inizia l’ europeo di calcio che lo scorso anno speravamo potesse essere un segno di ripresa dopo lo stop a causa della pandemia. Uno stop di dodici mesi che però non si vedrà almeno nel nome ufficiale che per l’ Uefa resterà esempre “Euro 2020”.

Si comincia a Roma l’ edizione numero sedici, una manifestazione che vedrà coinvolte 11 diverse città. Una di queste è Roma che avrà l’ onore di essere la sede della partita di apertura dell’ evento. Tocca a noi quindi iniziare con i nostri azzurri in campo stasera contro la Turchia.

In quest’ articolo però vi segnalo anche l’ emissione di un francobollo a cura del Ministero dello Sviluppo Economico, giusto oggi, appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato all’ evento, con un costo di 1,15 euro pari alla tariffa B – zona 1 che permette la spedizione base all’ interno della zona “Euro”. Il francobollo come sempre è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A su carta autoadesiva, con una tiratura cinquecentomila esemplari racchiusi in fogli da quarantacinque esemplari. Il bozzetto è stato curato direttamente dalla UEFA e successivamente ottimizzato dal Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

La vignetta riproduce il logo di UEFA EURO 2020 affiancato alla raffigurazione del Colosseo, monumento rappresentativo di Roma dove avrà sede la partita inaugurale del 16° Campionato europeo di calcio 2020, particolare tratto dalle grafiche realizzate dall’UEFA per la promozione dell’evento sportivo. Completano il francobollo le leggende “ITALIA” e “© UEFA TM”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria.

A corredo dell’ uscita il tradizione annullo primo giorno in uso a Roma ed i prodotti di Poste Italiane (che è pure sponsor della nostra nazionale) la quale ne cura al solito la vendita.

In particolare due tipologie di folder uno di questi dal costo di 50 euro conterrà 12 francobolli emessi in passato.

Il bollettino descrittivo, venduto in cartella al costo da 5 euro, è curato dal presidente della Federazione Gabriele Gravina