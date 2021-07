L’Italia ha compiuto forse una delle imprese sportive più belle degli ultimi anni. Nella serata di ieri, infatti, allo stadio Wembley di Londra si è giocata la semifinale degli europei di calcio 2020 che vedeva i nostri beniamini contrapposti alla forte Spagna allenata da Luis Enrique. A spuntarla, dopo una partita sofferta, sono stati proprio gli Azzurri di Roberto Mancini. Il match si è risolto soltanto ai calci di rigore. Al termine della partita i giocatori azzurri sono andati quindi a festeggiare sotto la curva che ospitava la tifoseria italiana.

Uno dei protagonisti assoluti del match è stato Leonardo Bonucci, che al termine della partita si è lasciato andare ad un pianto di gioia. Il giocatore si è recato dai tifosi per festeggiare insieme a loro. Ma al suo ritorno in campo è successo un equivoco che ha destato non poca curiosità anche tra gli stessi giocatori e lo staff della Nazionale. Leonardo è stato infatti scambiato per un invasore di campo da una steward addetta alla sicurezza. A quel punto il giocatore ha cercato di “forzare” il blocco spiegando il malinteso, ma è stato trattenuto lo stesso.

Equivoco risolto

La discussione tra Bonucci e la steward è durata pochi secondi, al termine dei quali il giocatore ha potuto fare rientro sul rettangolo di gioco. L’equivoco non ha scalfito per niente la felicità del giocatore, che poco dopo è apparso emozionatissimo ai microfoni di Sky Sport. “Ho fatto i complimenti a Luis Enrique. L’Italia non era mai stata così in difficoltà. Queste sono lacrime di gioia” – così ha detto Bonucci ai cronisti che lo hanno intervistato.

Tutta Italia ieri sera ha fatto il tifo peri propri beniamini. Piazze e strade di ogni paese e città erano piene di gente, che ha guardato la partita sui maxischermi allestiti per le vie dei centri cittadini. Scene di giubilo e festa si sono vissute ad esempio a Roma, dove la gente ha invaso la centralissima Piazza del Popolo.

L’equivoco al termine del match ha fatto poi sorridere anche i tifosi italiani. “La Spagna ha dominato ma il cuore degli italiani non smette mai di battere. Abbiamo sofferto tutti insieme, ora manca quel centimetro per diventare leggende” – così ha concluso il suo intervento Bonucci. L’Italia affronterà domenica in finale la vincente di questa sera tra Inghilterra e Danimarca.