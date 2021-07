Gli Europei 2020 sono al giro di lancette finale. La competizione sportiva, che si tiene un anno dopo rispetto a quanto previsto, questo a causa delle restrizioni introdotte per contenere il contagio da Covid-19, ha riportato il pubblico all’interno degli stadi, anche se questi ultimi stanno lavorando a capienza ridotta. Negli ultimi giorni, l’altro giorno e ieri, si sono tenute le due semifinali, che hanno visto una contro l’altra prima Italia e Spagna e poi Inghilterra e Danimarca. Gli inglesi sono gli indiscussi padroni di casa. Gli Azzurri di Roberto Mancini hanno avuto la meglio sugli spagnoli soltanto ai calci di rigore, mentre la Danimarca è stata sconfitta proprio ieri sera dall’Inghilterra per 2-1 ai tempi supplementari.

Alla mezz’ora del primo tempo gli inglesi hanno temuto davvero il peggio, quando i danesi sono andati in gol con Mikkel Damsgaard, esterno della Sampdoria che ha tirato un bellissimo calcio di punizione. Ma sono stati proprio i danesi stesso, una decina di minuti dopo, ad infliggersi un autogol con Simon Kjaer dopo un cross effettuato da Bukayo Saka. Da quel momento in poi, per entrambe le squadre, ci sono state comunque poche occasioni da gol. Negli ultimi minuti del secondo tempo l’Inghilterra ha provato ad attaccare creando qualche grattacapo alla difesa danese, ma senza successo.

Gol su rigore

L’Inghilterra ha segnato verso il 100′ minuto su calcio di rigore, durante il primo tempo supplementare quindi. Da allora gli inglesi hanno provato a gestire la partita, con i danesi che continuavano comunque ad attaccare, cercando di avvicinarsi alla porta avversaria. Quando l’arbitro ha fischiato il termine del match gli inglesi sono esplosi di gioia.

Per tutta la nazione, infatti, si tratta di un traguardo storico. L’Inghilterra non è mai andata in finale in un Europeo o in una competizione internazionale, questo se si toglie la finale dei Mondiali del 1966 contro la Germania Ovest vinta pronto dagli inglesi. Sul loro cammino l’Inghilterra troverà quindi proprio l’Italia.

Le due squadre sono pronte a darsi battaglia sul terreno di Wembley nella serata di domenica 11 luglio. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 21:00. Da una parte gli inglesi proveranno a vincere il primo europeo della loro storia, dall’altra l’Italia proverà a portare a casa l’ennesimo titolo della sua storia calcistica. L’ultimo incontro ufficiale tra le due nazionali risale invece ai Mondiali in Brasile del 2014: l’Italia vinse 2-1.