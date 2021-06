Euro 2020, Italia-Galles 1-0: gli azzurri vincono e si classificano in prima posizione

L’Italia vince con il risultato di 1-0, risultato che rende molto felice anche gli avversari gallesi. La squadra allenata per Roberto Mancini, tranne per l’errore clamoroso a pochi passi di Gareth Bale, tiene in mano la partita difendendo il vantaggio minuto ottenuto da Matteo Pessina.

Il Galles invece prova a fare la propria partita, e per circa venti minuti del primo tempo cerca di impensierire gli azzurri rendendosi davvero pericolosi in una sola circostanza. Una volta arrivata l’espulsione del centrocampista Ethan Ampadu, causata da un brutto fallo nei confronti di Federico Bernardeschi, la squadra allenata da Robert Page si chiude all’indietro per difendere la differenza reti contro la Svizzera (che vincendo solamente 3-1 con la Turchia si classifica in terza posizione).

La partita e le parole di Roberto Mancini

Il match inizia con l’Italia che prova a controllare la palla, mentre il Galles prova a fare la gara trascinata dal suo fuoriclasse Gareth Bale. Le occasioni importanti però latitano, poiché la prima grande palla gol arriva al 27′ minuto con un bel colpo di testa di Chris Gunter che sfiora la traversa per pochi centimetri. Dodici minuti dopo però arriva il gol degli azzurri, ove Matteo Pessina riesce a deviare su una punizione bassa battuta da Marco Verratti.

Il secondo tempo invece inizia con i ritmi ancora più bassi, ove l’Italia nonostante sfiori un paio di volte il doppio vantaggio decide di gestire la palla senza accelerare. Pensiero condiviso anche dal Galles che, nonostante dopo l’espulsione per un fallo di Ampadu, si chiude indietro per non peggiorare la differenza reti. L’unica occasione clamorosa però è proprio dei gallesi con Gareth Bale che calcia alle stelle di sinistro a tu per tu con Gianluigi Donnarumma. Nelle tre partite effettuate dalla squadra di Roberto Mancini hanno giocato per almeno un minuto 24 giocatori su 25, poiché nel finale il mister ha deciso di far entrare Salvatore Sirigu.

Proprio Mancini, intervistato dopo il match, mostra la sua gioia per la 30 esima partita senza sconfitte ove eguaglia il record di Vittorio Pozzo dopo ben 82 anni: “Meglio di così non si poteva. Avremmo potuto fare un gol in più ma loro si sono difesi tutta la partita. Non era semplice, sono stati bravissimi” e sulle difficoltà delle altre big afferma: “Anche noi abbiamo difficoltà. Tutte le partite sono difficili. E’ sbagliato pensare che tutte le partite si possono vincere perchè sono tutte nazionali”.