Euro 2020, Italia-Belgio 2-1: gli azzurri si qualificano in semifinale dove sfideranno la Spagna

Gli azzurri di Roberto Mancini continuano a far sognare un popolo intero, e la vittoria con il risultato di 2-1 contro il Belgio dimostra che la nazionale è tra le favorite per trionfare in questa competizione. L’unica nota dolente di questo match è l’infortunio di Leonardo Spinazzola, uno tra i migliori del torneo, che esce dal campo in lacrime (secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe stare fuori per quattro o cinque mesi per la rottura del tendine di Achille).

Il Belgio, allenato dallo spagnolo Roberto Martínez, si affida a De Bruyne e Thorgen Hazard, ma la vera sorpresa di questo match è il 19enne Jérémy Doku. L’attaccante, che milita nel Rennes, mette in seria apprensione tutta la retroguardia difensiva degli azzurri, procurandosi tra l’altro un rigore per un fallo di Giovanni Di Lorenzo.

La sintesi del match e le parole di Roberto Mancini

La partita inizia con il Belgio che prova ad impensierire l’Italia, ma la squadra allenata da Roberto Mancini è brava a chiudere ogni tipo di spazio. Difatti la prima grande occasione viene propria dagli azzurri, con un gol giustamente annullato dall’arbitro al 12′ per un fuorigioco di Leonardo Bonucci. Dieci minuti dopo Gianluigi Donnarumma si rende miracoloso su un tiro incredibile da fuori area di Kevin De Bruyne.

Ma al 31′ esimo arriva finalmente il gol italiano con Nicolò Barella che, ricevendo palla da Marco Verratti, ne dribbla due in aerea trovando l’angolino vincente. Al 44′ esimo l’Italia riesce a raddoppiare con il solito tiro a giro di Lorenzo Insigne, ove il portiere belga Thibaut Courtois non riesce a raggiungere la palla. Passa però un minuto ed Jérémy Doku, il migliore tra i suoi, si procura un rigore trasformato da Romelu Lukaku.

Nonostante il vantaggio di 2-1 l’Italia nel secondo tempo continua a macinare gioco provando a chiuderla con Chiesa che non riesce ad approfittare di un passaggio di Insigne. L’azione clamorosa però è sui piedi di Lukaku, ma un fenomenale Spinazzola riesce a salvare sulla linea di porta. Il Belgio prova in ogni modo a segnare, ma l’Italia è davvero molto brava a chiudersi e ripartire, e le azioni per la nazionale allenata da Roberto Martínez non spaventano mai gli azzurri che riescono a vincere 2-1. Gli azzurri in semifinale trovano la Spagna, che si sono qualificati solamente ai rigori contro la Svizzera.

Mister Roberto Mancini, intercettato dai microfoni di Rai Sport, mostra il suo entusiasmo per la vittoria: “Abbiamo meritato di vincere. Sono stati straordinari nel gioco. È chiaro che abbiamo sofferto negli ultimi dieci minuti perchè eravamo stanchi. Sono stati bravi, potevamo fare qualche gol in più. Siamo partiti per cercare di fare il massimo di quello che potevamo fare, ma la strada è ancora lunga”.