Tre giornalisti della Rai che seguono l’Italia agli Europei di calcio 2020 sono risultati positivi al coronavirus Sars-CoV-2. Lo fa sapere direttamente l’azienda di Viale Mazzini, la quale ha informato i telespettatori che tra i positivi vi è anche Alberto Rimedio, volto storico delle telecronache calcistiche dell’Italia. La notizia si è diffusa in queste ore, dopo che i cronisti sono stati sottoposti al test per rilevare la presenza del Covid nel loro organismo.

Al momento non si conoscono le condizioni di salute di Rimedio e colleghi. La Federcalcio, preso atto di quanto avvenuto, ha provveduto a sanificare tutto il Centro Tecnico di Coverciano, lì dove la Nazionale si sta allenando in vista della finalissima di domenica a Wembley. Lo staff tecnico, i giocatori, e lo stesso allenatore Roberto Mancini non corrono rischi in quanto sono in una “bolla”. La Rai ha attivato ulteriori controlli e sottoporrà a tamponi molecolari tutti gli inviati che stanno seguendo gli Europei.

Si invoca la presenza di Bruno Pizzul

Per adesso non si sa chi sarà il telecronista dell’Italia domenica prossima. La decisione sarà ratificata nelle prossime ore. Tra i possibili cronisti papabili per poter commentare la partita della Nazionale contro l’Inghilterra ci sono Luca De Capitani, telecronista dell’Under 21 e che ha commentato anche Inghilterra-Danimarca, l’altra semifinale degli Europei, e da Stefano Bizzotto, uno dei più noti cronisti sportivi della Rai.

In queste ore, soprattutto sui social, si è levata la volontà degli italiani di avere in telecronaca Bruno Pizzul. Si tratta di uno dei volti storici delle telecronache di tutto lo sport italiano. Anche questa è una opzione che potrebbe essere presa in considerazione. Rimedio è da sette anni il commentatore ufficiale della Nazionale di calcio.

Il cronista ha seguito tutta lacavalcata degli Azzurri, dalle qualificazioni fino alla finale dell’Europeo. Il professionista è stato tra l’altro molto sfortunato a contrarre il Covid proprio adesso, in quanto non capita tutti i giorni di commentare una finale degli europei, che per l’Italia è la quarta di sempre. A lui, e a tutto lo staff dei cronisti italiani che stanno avendo a che fare con il Covid, si augura la piena guarigione in tempi rapidissimi.