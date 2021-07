Come si sa in questo periodo vanno in scena gli Europei di Calcio 2020. La manifestazione, che si tiene un anno dopo a causa delle restrizioni anti pandemia, sta scatenando l’entusiamo in tutte le nazioni del Vecchio Continente. Una ritrovata “normalità” dopo 15 mesi in cui è stato proibito incontarsi e andare quindi allo stadio. Con Euro 2020 il pubblico ha ricominciato ad entrare negli stadi, seppur questi ultimi debbano lavorare con la capienza ridotta per poter far rispettare il distanziamento sociale. Negli scorsi giorni si è tenuta la partita tra Germania e Inghilterra. Chi vinceva passava ai quarti di finale.

Ad assistere al match, allo stadio di Wembley (Londra) c’era anche una piccola bambina tedesca, insieme a sua madre e suo padre. Grande la delusione della piccola quando la Germania è stata eliminata dal torneo dagli inglesi. Gli operatori dello stadio l’hanno ripresa mentre piangeva a dirotto avvinghiata al papà, che cercava di consolarla insieme alla madre. La sua immagine è apparsa sul maxi schermo dello stadio, destando l’emozione di molti tifosi. Ma alcuni supporters inglesi hanno cominciato ad insultarla in diretta, con frasi assolutamente spregiative, come “piangi piccola nazista”.

Gesto condannato

Gli insulti alla piccola sono poi proseguiti anche sui social, tanto da aver costretti alcuni ex calciatori, come Stan Collymore e Gary Lineker. Collymore ha pubblicato un tweet di condanna contro l’assurdo episodio, augurandosi che ciò non accada mai più. I commenti rivolti alla piccola sono davvero disgustosi, a tratti impronunciabili.

La questione però è stata presa a cuore da alcuni tifosi inglesi, che dispiaciuti per quanto avvenuto, hanno organizzato una raccolta fondi su una piattaforma di crowfounding. Si tratta di un gesto simbolico più che altro, questo in modo da scusarsi con la bimba. “Non serve a cambiare le cose, ma almeno può rappresentare un bel gesto nei confronti della bambina. Non so chi sia ma i social possono aiutarci a trovarla. Pace” -così si legge sulla piattaforma.

Al momento la piccola è ricercata dai tifosi inglesi che hanno organizzato la colletta. Fino ad ora sono stati raccolti 11.000 euro, mentre l’intenzione iniziale era quella di raccogliere 500 sterline, poco più di 600 euro. Per vedere come andrà a finire questa vicenda non ci resta che attendere.