La partita che abbiamo giocato contro gli austriaci ha riportato alla memoria le terribili vicissitudini belliche patite durante il primo conflitto mondiale. Il paragone è ovviamente improponibile, ma il match disputato dalle due nazionali è parso fin da subito come una lenta lotta “da logoramento”. Agonia durata praticamente quasi 90 minuti durante i quali gli azzurri, “assestati sulla linea del Piave” proprio come all’epoca sui campi di battaglia, hanno rischiato seriamente di capitolare se non fosse per un duplice miracoloso intervento del Dio VAR, per poi infliggere due improvvisi e letali colpi mortali all’avversario.

Dal canto loro, i belgi sono reduci da un ottavo tutt’altro che facile. Hanno infatti fronteggiato un nemico di stazza assolutamente più imponente dell’Austria e, grazie ad un pizzico di quella sostanza che viene in soccorso degli audaci, hanno di misura scavalcato il Portogallo del gigante Cr7 con una fantastica perla firmata dal fratello sconosciuto di un tale Hazard.

Anche questa prossima sfida, riporta alla mente un sodalizio politico del secondo dopoguerra che ha visto partire moltitudini di connazionali in cerca di fortuna nel Paese fiammingo. E purtroppo anche di sfortuna, se pensiamo a tragedie umane e lavorative di immense proporzioni impresse ancora nelle memorie collettive.

Riferimenti storiografici a parte, le due compagini arrivano da un periodo decisamente fertile e positivo allo stadio Allianz di Monaco, dove venerdì prossimo avrà luogo lo scontro. L’Italia sta disputando sicuramente un torneo convincente, dove ha subito appena un goal proprio nell’ultima gara che ha interrotto la lunga imbattibilità garantita da Gigi Donnarumma. E i belgi non sono da meno. Le due squadre hanno effettivamente meritato a pieno titolo e punteggio il passaggio agli ottavi, dopo una prima fase all’interno di gironi composti da team di discreto valore tecnico.

Sarà una gara sicuramente impegnativa per gli azzurri che, su un piano strettamente tecnico, annoverano un organico appena ma comunque inferiore a quello dei Diavoli Rossi che contano tra le loro fila, stelle blasonate del calibro di Hazard, Lukaku, De Bruyne e Witsel. Nonostante tutto, l’Italia comunque ha un campionario temibile e di tutto rispetto.

Entrambe le formazioni si disporranno in moduli simili, brandendo in mano la forca a tre punte per offendere.Mi aspetto una partita scoppiettante tra due squadre che vanno in goal mediamente 2 volte a partita. Noi però, tiriamo più spesso in porta, quasi il doppio delle 4 volte di media a partita del Belgio.

L’ultimo incontro risale a 5 anni fa quando eravamo nello stesso girone in occasione di Euro 2016. Gli azzurri si affermarono per 2 reti a 0. Prima ancora, negli ultimi vent’anni le due compagini si sono scontrate altre tre volte culminate con 2 vittorie azzurre e una belga.

Abbiamo dimostrato ampiamente di essere in gran forma e di avere gente pronta a lottare col coltello tra i denti per la maglia. E’ la nostra prima prova contro una grande europea per dimostrare che possiamo tornare ad essere tra i primi della classe. Ora il gioco si fa duro.