L’attaccante della Nazionale belga e dell’Inter, Lukaku, insieme ai suoi compagni ad ogni partita si è sempre messo in ginocchio in segno di protesta contro il razzismo. Gli azzurri hanno fatto una scelta diversa, che potrebbe far discutere: “Ci inchineremo per sensibilità e solidarietà quando lo farà l’altra squadra“, ha assicurato il capitano della Nazionale Giorgio Chiellini.

Visto che il Belgio ha sempre scelto di porre questo segno, la probabilità di vedere gli azzurri inginocchiati all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, venerdì 2 luglio alle ore 21:00, è alta. Quando sabato 26 giugno hanno gareggiato contro l’Austria non si sono inginocchiati per protestare contro il razzismo, ci si potrebbe chiedere come mai. La scelta degli Azzurri è stata sempre la stessa fin dall’inizio: se gli avversari si fossero inginocchati lo avrebbero fatto anche loro.

La nostra Nazionale non è insensibile al tema del razzismo, Chiellini infatti ha spiegato che se l’avversario richiederà questo segno, il segno verrà posto e che comunque nei mesi a seguire con la federazione cercheranno di mettere a punto iniziative per combattere il razzismo.

Un segno tanto discusso

Il segno dell’inginocchiarsi è stato tanto discusso anche tra i politici, Salvini e Renzi erano per la ‘libertà’ degli azzurri, Enrico Letta invece avrebbe voluto che si inginocchiassero. La Nazionale ha scelto parole forse dimenticate ‘sensibilità‘ e ‘solidarietà‘ nei confronti dell’avversario: “Ci inchineremo per sensibilità e solidarietà quando lo farà l’altra squadra“, venerdì 2 luglio non mancherà loro l’occasione di dimostrare questa attenzione.

Se i giovani della Nazionale italiana s’inginocchieranno non sarà perchè hanno cambiato idea, come più di qualcuno potrà pensare, ma proprio perchè hanno saputo essere fedeli al loro proposito. “Ogni gesto ha comunque un significato. E se non ben spiegato rischia di non essere compreso” si legge nella pagina EUROPEI 2021 del Corriere della Sera.