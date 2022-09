È morta Federica, la moglie di Fabio Liverani: aveva 46 anni

Ascolta questo articolo

Una tragica notizia colpisce colpisce del mondo del calcio: i social del Cagliari Calcio hanno annunciato la scomparsa di Federica, la moglie dell’allenatore Fabio Liverani. La donna aveva 46 anni e lascia i due figli Mattia (di 17 anni) e Lucrezia (di 13 anni).

Come riportato da “La Repubblica” Federica era già malata da tempo, ma al momento vige il massimo riserbo sulla causa del decesso. La coppia, tra i banchi di scuola, si è conosciuta all’età di 13 anni. Tante squadre si sono unite al cordoglio nei confronti di Fabio Liverani, tra cui le sue ex squadre il Lecce, il Parma, la Lazio, il Palermo e la Lega di Serie B.

I messaggi di cordoglio per Fabio Liverani

“L’U.S. Lecce esprime il più sentito cordoglio a mister Fabio Liverani per la perdita prematura della cara moglie” si legge sui social della squadra salentina ove poi si aggiunge: “E abbraccia i figli Mattia e Lucrezia partecipando al grande dolore per la scomparsa dell’amata madre”.

Ovviamente arriva anche il comunicato del Cagliari Calcio, l’attuale squadra di mister Liverani: “Il Cagliari Calcio si unisce al dolore di mister Liverani per la perdita di Federica, madre degli adorati figli Mattia e Lucrezia. A loro va l’abbraccio della famiglia rossoblù”.

Nelle ultime ore è arrivato anche il comunicato di Mauro Balata, presidente della Lega di Serie B: “Il Presidente Balata e le associate della Lega B si stringono a Fabio Liverani, ai suoi figli e alla sua famiglia per la prematura scomparsa dell’adorata moglie e mamma Federica” e della Lazio: “La S.S. Lazio esprime profondo cordoglio a Fabio Liverani per la prematura scomparsa della moglie e partecipa al grande dolore dei figli Mattia e Lucrezia per la scomparsa dell’amata madre”.

Come riportato dall’allenatore con un lungo post su Instagram, saluteranno Federica giovedì 22 settembre alle ore 11:00. Le esequie si terranno presso la Chiesa di San Giuseppe Cafasso in Via Camillo Manfroni, a Roma. La moglie tra l’altro ha chiesto più volte di aiutare l’associazione IFO (Istituti Fisioterapici Ospitalieri), la struttura che ha offerto a lei e alla sua famiglia Liverani un supporto prezioso e importante.

Per donare, come riportato dallo stesso Liverani, basta un piccolo bonifico alle seguenti coordinate bancarie: Emiliano Frangipane; IT88F3608105138269349369480; Causale: Per IFO Medicina Oncologica in memoria di Federica Frangipane.