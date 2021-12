Durante la partita Roma-Spezia, tifoso 23enne ha un arresto cardiaco: le sue condizioni

Cosa ne pensa l’autore

Simona Bernini - Che situazione surreale e difficile, non solo per il giovane, ma anche per gli altri tifosi sia della Curva Sud che dello stadio, in generale, che hanno assistito a questa scena terribile. Fortunatamente il giovane è stato rianimato, anche se non del tutto fuori pericolo. Sicuramente esami più approfonditi faranno luce su quanto successo e sulla causa dell'arresto cardiaco subito.