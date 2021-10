DAZN, la piattaforma non regge: durante Lazio-Inter nuovi problemi per gli utenti

A oggi DAZN in Italia resta un servizio totalmente inaffidabile, dal momento che per ogni giornata di Serie A si registrano nuovi e imbarazzanti errori. Il pacco massimo viene raggiunto durante la pausa delle nazionali la piattaforma ha deciso di mandare in onda la partita tra Juve e Alessandria, ma al post del match per sbaglio viene trasmesso un quarto d’ora di “Forum”, il programma di Barbara Palombelli.

Oramai neanche le scuse sembrano essere credibili, e il mese da regalare come contentino agli abbonati sembra più una presa in giro che un vero e proprio dono. Nel corso delle settimane DAZN ha promesso miglioramenti alla sua rete, ma dai problemi nati ieri neanche le due settimane di riposo del campionato sembrano essere servite a regalare un servizio quantomeno decente ai suoi clienti.

Nuovi problemi durante l’ultima giornata

Soprattutto durante il match tra Lazio e Inter, finito con il risultato di 3-1, gli utenti hanno dovuto sorbirsi un altro errore fino a oggi mai apparso sul loro schermo televisivo. Infatti, come riportato dal sito “Fanpage“, durante il 31esimo minuto è apparso un grande cerchio barrata da una “X“.

Ovviamente i commenti su Twitter, tra le persone più ironiche o semplicemente rassegnate, non si sono fatti mancare: “Due cerchi concentrici barrati da una grande lettera X. Forse è la mappa da seguire per vedere finalmente una partita della Serie A” oppure: “Quando vorresti semplicemente passare un sabato pomeriggio di relax, guardando la Serie A ma vivi in Italia e i diritti sono degli incompetenti, ed è un complimento, di DAZN, fate ridere”.

Dare la colpa solamente alla linea in Italia sembra fin troppo riduttivo, poiché DAZN (insieme a Tim) sapeva già benissimo la situazione nel nostro paese. Ad aggiungere ulteriori dilemmi sulla stabilità del sito è il Prime Video di Amazon che, nonostante dei piccoli problemi, i match di Champions League si sono visti senza gravi blocchi.