Cristiano Ronaldo, sostituito prima della fine di Juve-Milan, vola furioso in Portogallo

Cosa ne pensa l’autore

Petra Ambrosini - Posso comprendere come per un fuoriclasse del calibro di Ronaldo, non abituato ad essere sostituito, possa non essere facile accettare queste decisioni. Ma trovarsi a giocare in condizioni di salute precarie e non ottimali costringe l'intera squadra a soffrire. Si è visto infatti come il cambio fatto da Maurizio Sarri sia risultato determinante per la vittoria finale della Juve.