Cristiano Ronaldo nasconde le bottiglie di Coca Cola e il brand crolla in borsa

A volte sono gesti che possono anche passare per innocenti, gesti che rispecchiano i gusti di una persona, famosa o meno che sia. A chi non è capitato di preferire una bevanda piuttosto di un’altra? Scelte dettate dai gusti o semplicemente dal momento, ma che possono creare conseguenze enormi se fatte da personaggi con una visibilità gigantesca come Cristiano Ronaldo.

Il giocatore della Juventus, durante la sua prima intervista d’apertura agli Euro 2020, fa un gesto che ha in pochissimo tempo ha fatto il giro del web, dato che in pochi secondi ha generato una conseguenza negativa in termini di denaro davvero importante.

Cristiano Ronaldo “snobba” la Coca Cola e il brand crolla in borsa

In questi europei 2020 sembra che Cristiano, nell’intento di sedersi in conferenza stampa per essere sottoposto a tutte le domande da parte dei giornalisti sportivi, ha intravisto due bottiglie in vetro del noto marchio “Coca Cola“, sponsor ufficiale dei giochi. A questo punto scatta il gesto che ha stupito tutti; Ronaldo afferra le due bottiglie, messe in bella mostra appositamente per generare pubblicità, e le nasconde.

Di seguito il calciatore afferra una bottiglia di plastica, dichiarando di preferire di gran lunga l’acqua rispetto alla Coca Cola. Un gesto che, per quanto possa sembrare semplice, ha generato una perdita al noto brand davvero non indifferente. Sembra infatti che la Coca Cola Company, solo per questi pochi secondi di video, abbia perso nella ultime ore in borsa la bellezza di 3.967 milioni di dollari (3.272 milioni di Euro).

Non solo Ronaldo, ma un gesto simile è stato fatto dal calciatore francese Paul Pogba, quando ha intervista la bottiglie di birra “Heineken“, decidendo di spostare la bottiglie con il brand sovra impresso. Gesti che hanno fatto perdere moltissimi soldi agli sponsor ufficiali di questi Euro 2020. Chissà se i due giocatori verranno redarguiti in merito alla questione.