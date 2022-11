Cristiano Ronaldo lascia Manchester United, addio al compenso di 16 milioni di sterline

Ascolta questo articolo

Dopo settimane di conflitti, è giunta a capolinea la relazione lavorativa tra Cristiano Ronaldo ed il Manchester United. Due comunicati ufficiali rilasciati sia dal club inglese che dal calciatore martedì pomeriggio, confermano infatti che Ronaldo ha lasciato ufficialmente la squadra con effetto immediato.

Entrambe le parti confermano che l’uscita di Ronaldo è stata concordata di comune accordo, ma la rivista Sportsmail ha rivelato che lo United non ha pagato alcun compenso per i restanti sette mesi del suo contratto da 500.000 sterline a settimana all’Old Trafford. Questo significa per il calciatore una perdita di 16 milioni di sterline di incasso. La tensione tra Ronaldo ed il club era cresciuta per tutta la stagione, accompagnata dal poco tempo in campo concesso al calciatore portoghese.

Gli avvocati dello United hanno cercato ufficialmente di trovare un modo per recidere il contratto da quando l’esplosiva intervista radiofonica di Ronaldo con Piers Morgan è andata in onda in due parti la scorsa settimana. Durante l’intervista, il 37enne ha aspramente criticato il club, dicendo che si sentiva spinto a lasciare lo United, di non rispettare l’allenatore Erik ten Hag, che la squadra aveva fatto “zero progressi” da quando Alex Ferguson si era ritirato nel 2013, e che alla famiglia Glazer non interessa il club.

Un conciso comunicato rilasciato martedì sera legge: “Cristiano Ronaldo lascerà il Manchester United di comune accordo, con effetto immediato. Il club lo ringrazia per il suo immenso contributo nel suo tempo trascorso all’Old Trafford, segnando 145 gol in 346 presenze, e augura a lui e alla sua famiglia ogni bene per il futuro“.

Ronaldo ha rilasciato a sua volta una dichiarazione in seguito alla notizia, scrivendo: “Abbiamo concordato di comune accordo di rescindere il nostro contratto in anticipo. Amo il Manchester United e amo i tifosi, questo non cambierà mai. Tuttavia, mi sembra il momento giusto per cercare una nuova sfida“.