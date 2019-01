Iniziano gli ottavi di finale di Coppa Italia per il Milan di Gattuso, che come primo ostacolo in questa competizione, si trova davanti la Sampdoria di Giampolo. Il match si giocherà oggi alle 18:00 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova e sarà trasmessa in diretta su Rai 2 o in streaming su Rai Play.

La Sampdoria è reduce da due vittorie consecutive prima contro la Viterbese nel 3° turno e poi contro la Spal nel 4° turno. Ad oggi i rossoneri e i blucerchiati si sono scontrati in Coppa Italia 11 volte, di cui 8 sono state vinte dai rossoneri e solamente 3 sono i successi dei blucerchaiti. Quello di sabato sarà il 12° confronto tra le due squadre ma l’esito finale del match non è del tutto prevedibile.

Le tattiche di gioco

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, per il match contro il Milan, dovrà fare a meno degli infortunati Barreto e Bereszynski. A difendere la porta dei blucerchiati ci sarà Rafael mentre la difesa a quattro sarà formata dai terzini Sala e uno tra Murrr o Regini mentre la coppia centrale sarà formata da Colley e Tonelli. Il centrocampo a tre sarà così formato: Ekdal, nel ruolo di mediano con Praet e Linetty come mezzali. A cercare di far breccia nella porta rossonera ci penseranno Quagliarella e Caprari, aiutati da Ramirez.

Nonostante le festività natalizie appena passate, la situazione in casa Milan per quanto riguarda gli infortuni non è ancora del tutto migliorata. Per questo match, Gattuso dovrà ancora fare a meno di Biglia, Bonaventura e Caldara già out da diverso tempo ed a questa lista si aggiunge anche Suso che salterà questa partita per problemi fisici. Tra i convocati il nuovo acquisto di questo mercato invernale, Paquetà, che potrebbe fare proprio il suo esordio in questa partita di Coppa Italia.

Altra novità per quanto riguarda la squadra rossonera sarà l’esodio dal 1° minuto di Andrea Conti, come terzino destro. La difesa sarà completata da Rodriguez a sinistra e da Musacchio insieme a Zapata come centrali mentre a difendere i pali della porta rossonera ci sarà Reina, “l’ uomo delle coppe”. A centrocampo a giocare insieme agli insostituibili Kessiè e Bakayoko ci sarà Jose Mauri mentre il tridente d’attacco sarà formato da Castillejo e Calhanoglu che affiancheranno Higuain.

Ecco nel dettaglio le probabili formazioni di Sampdoria-Milan:

SAMPDORIA (4-3-1-2): Rafael; Sala, Colley, Tonelli, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Caprari.

MILAN (4-3-3): Reina; Conti, Musacchio, C. Zapata, R. Rodríguez; Kessié, Bakayoko, Mauri; Castillejo, Higuaín, Calhanoglu.