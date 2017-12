Coppa Italia: risolve Cutrone ai tempi supplementari, Milan in semifinale

Sorride il Milan, piange l’Inter. Il derby natalizio di Coppa Italia viene risolto solo ai tempi supplementari da Patrick Cutrone, subentrato all’infortunato Kalinic, dopo una gara ricca di errori, tra due squadre che cercavano, nella stracittadina, lo slancio per ripartire, dopo gli ultimi risultati negativi.

I rossoneri, lontanissimi dalla zona Champions League, dopo il cambio di allenatore, giocano una gara grintosa, e alla fine vengono premiati, contro un’Inter apparsa lontana parente di quella che, solo due settimane fa, comandava la serie A.

Squadre in campo con una novità dell’ultimo momento per i rossoneri, che oltre a Gianluigi Donnarumma, infortunato, devono rinunciare anche al secondo portiere Storari, bloccatosi nel riscaldamento. Tocca allora al terzo estremo difensore, Antonio Donnarumma, fratello maggiore di Gigio. Gattuso ritrova Suso, assente nell’ultima di campionato. Per i nerazzurri forfait importanti di D’Ambrosio e Miranda, e difesa inedita con Cancelo, Skriniar, Ranocchia e Nagatomo.

Prime emozioni al 18’ con Handanovic che salva sul colpo di testa di Bonaventura. Al 23’ Inter in gol su azione d’angolo, con l’ultimo tocco di Donnarumma, che infila nella propria porta. L’arbitro guida, con l’ausilio del VAR, annulla per posizione di fuorigioco di Ranocchia. Occasioni anche per Suso e Icardi.

Nella ripresa Joao Mario ha la palla del vantaggio, ma spreca clamorosamente a due passi del gol, grazie anche alla parata di istinto di Donnarumma. Sull’altro fronte è Bonaventura a non centrare la porta sguarnita, dopo una respinta di Handanovic. Entrano Borja Valero e Brozovic nell’Inter, Calabria, Calhanoglu e Cutrone nel Milan. Nel finale sono i rossoneri a sfiorare il vantaggio con Suso che colpisce la parte alta della traversa, decisiva la deviazione di Skriniar. Occasione anche per Perisic, Donnarumma si salva in due tempi.

Nei tempi supplementari Spalletti si gioca la carta Eder, ma sono i rossoneri ad essere più attivi e al 104’ trovano il gol partita. Invenzione di Suso, che pesca Cutrone, scattato sul filo del fuorigioco, e bravo a colpire di prima intenzione fulminando Handanovic. I nerazzurri provano a reagire, ma la squadra di Gattuso si difende con ordine e porta a casa un successo importante, che potrebbe cambiare l’inerzia della stagione.

In semifinale il Milan affronterà la Lazio, con gara di andata il 31 gennaio a San Siro e ritorno il 28 febbraio all’Olimpico. Per l’Inter, terzo ko di fila dopo quello contro Udinese e Sassuolo, e sabato c’è la Lazio, in una gara fondamentale per la corsa alla zona Champions.