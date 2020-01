Coppa Italia: probabili formazioni di Napoli-Perugia

Il Napoli, allenato da Gennaro Gattuso, affronterà oggi al San Paolo il Perugia, allenato da Serse Cosmi, nella gara secca dell’ottavo di finale di Coppa Italia. La sfida è prevista per le ore 15:00.

I partenopei dovrebbero giocare con il modulo 4-3-3: tra i pali dovrebbe giocare David Ospina, nonostante la clamorosa papera nell’ultima partita di campionato che ha regalato il gol ad Immobile per la vittoria della Lazio; in difesa dovrebbero giocare Sebastiano Luperto e Kostas Manolas centrali, mentre Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce. A centrocampo dovrebbero giocare Allan, Fabian Ruiz ed Eljif Elmas. In attacco spazio al tridente composto da Hirving Lozano, Lorenzo Insigne ed Arkadiusz Milik.

Il Perugia dovrebbe invece scendere in campo con il modulo 3-5-2: tra i pali Andrea Fulignati, la difesa a 3 dovrebbe essere composta da Matej Rodin, Norbert Gyomber e Nicola Falasco; a centrocampo dovrebbero giocare Aleandro Rosi, Marcello Falzerano, Marco Carraro, Vlad Dragomir e Mardochee Nzita. In attacco spazio alla coppia formata da Diego Falcinelli e Pietro Iemmello.

Le probabili formazioni della sfida tra Napoli e Perugia:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Elmas; Lozano, Milik, Insigne.

Panchina: Meret, Hysaj, Tonelli, Zielinski, Demme, Gaetano, Callejon, Llorente. Allenatore: Gennaro Gattuso.

PERUGIA (3-5-2): Fulignati; Rodin, Gyomber, Falasco; Rosi, Falzerano, Carraro, Dragomir, Nzita; Falcinelli, Iemmello.

Panchina: Vicario, Ruggiero, Sgarbi, Balic, Buonaiuto, Konate, Nicolussi Caviglia, Melchiorri. Allenatore: Serse Cosmi.

Ad Arbitrare la sfida al San Paolo tra Napoli e Perugia sarà l‘arbitro Luca Massimi della sezione di Termoli. La sfida sarà trasmessa in diretta alle ore 15:00 sul canale Rai 2.