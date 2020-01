Coppa Italia: probabili formazioni di Lazio- Cremonese

La Lazio, allenata di Simone Inzaghi, affronterà in gara secca, nell’ottavo di Coppa Italia, la Cremonese allenata da Massimo Rastelli. La sfida è programmata per oggi pomeriggio alle ore 18:00 allo stadio Olimpico di Roma.

La Lazio, reduce dalla vittoria in campionato contro il Napoli, è attualmente terza in Serie A a quota 42 punti, ma con una partita in meno giocata. La Cremonese, reduce dalla sconfitta contro il Pordenone, è attualmente 17a in Serie B a quota 21 punti, anch’essa con una partita in meno giocata.

La squadra biancoceleste dovrebbe scendere in campo con il modolo 3-5-2: tra i pali spazio a Silvestre Proto, la difesa a 3 sarà composta probabilmente da Luiz Felipe, Francesco Acerbi e Bastos; a centrocampo invece dovrebbero giocare Marco Parolo, Danilo Cataldi, Luis Alberto, Patric e Jony; in attacco dovrebbe giocare la coppia formata da Felipe Caicedo e Ciro Immobile, attuale capocannoniere della Serie A.

Anche la Cremonese dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2: tra i pali Michael Agazzi; in difesa dovrebbero giocare Luca Ravanelli, Antonio Carracciolo ed Emanuele Terranova; a centrocampo dovrebbero giocare Nadir Zortea, Samuel Gustafson, Francesco Deli, Michele Castagnetti e Francesco Migliore; in attacco dovrebbe giocare la coppia Simone Palombi e Fabio Ceravolo.

Ecco le probabili formazioni della sfida tra Lazio e Cremonese:

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Acerbi, Luiz Felipe; Patric, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.

Panchina: Guerrieri, Vavro, Lazzari, Jorge Silva, Milinkovic-Savic, Berisha, A. Anderson, Adekanye. Allenatore: Simone Inzaghi.

CREMONESE (3-5-2): Agazzi; Ravanelli, Caracciolo, Terranova; Zortea, Gustafson, Deli, Castagnetti, Migliore; Palombi, Ceravolo.

Panchina: Ravaglia, Volpe, Arini, Valzania, Boultam, Ciofani, Bignami, Bianchetti, Girelli, Renzetti, Bia. Allenatore: Massimo Rastelli.

La sfida tra Lazio e Cremonese sarà arbitrata da Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco e sarà trasmessa in diretta alle ore 18:00 sul canale tv Rai 2.